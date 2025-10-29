Germán Ortega sufre accidente automovilístico y causa preocupación ¿Cuál es su estado de salud?

El comediante Germán Ortega, integrante de los Mascabrothers y una de las figuras más reconocidas del teatro de comedia en México, preocupó a su público luego de que se diera a conocer que sufrió un accidente automovilístico en la Ciudad de México. La noticia generó especulaciones debido a su ausencia, pues varios integrantes del montaje del Tenorio cómico se reunieron con la prensa para presentar detalles del proyecto y su participación en el espectáculo anual.

Te puede interesar: Germán Ortega tras sufrir un fraude de más de 500 mil pesos; no enfrentaría al responsable “Me das miedo”

¿Qué le pasó a Germán Ortega en el accidente que le impidió llegar a la conferencia del Tenorio cómico?

Fue durante el programa De primera mano, el pasado 28 de octubre, cuando se confirmó que Germán Ortega había tenido un percance mientras circulaba en carretera. Aunque el panel inicialmente desconocía los detalles, la ausencia llamó la atención por tratarse de uno de los actores más esperados en el evento.

De acuerdo con lo expuesto por el periodista Lalo Carrillo durante la transmisión, Germán Ortega sufrió un choque automovilístico camino a su compromiso laboral con el elenco del Tenorio cómico. Más tarde, en el evento con medios, Freddy Ortega confirmó que se trató de un incidente vial que ocurrió a pocas horas de la conferencia, razón por la cual Germán no logró llegar a tiempo.

Freddy explicó que el choque fue catalogado como un “llegue”, término común con el que se describe un impacto menor entre vehículos. Sin embargo, pese a que no se reportaron lesiones graves, el proceso administrativo con la compañía aseguradora retrasó su movilidad.

“Tuvo un percance de coche, nada más. Pero sí, un llegue… ya sabes, en lo que llegan los seguros y todo este rollo” Freddy Ortega

El elenco añadió que en un inicio se alarmaron al escuchar la palabra “accidente”, aunque posteriormente recibieron la confirmación de que todo estaba bajo control.

Te puede interesar: ‘Spamalot’ regresa con un elenco estelar bajo la producción de Alejandro Gou

Germán Ortega / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de Germán Ortega hoy, 29 de octubre?

Según la información compartida en De primera mano y confirmada por su hermano, Germán Ortega se encuentra bien de salud y listo para retomar actividades en los próximos días. No se reportaron heridas ni complicaciones médicas. Debido al protocolo de aseguradoras, el comediante debió permanecer en el sitio del siniestro hasta finalizar el papeleo correspondiente, lo que impidió su llegada al evento teatral.

El personaje que interpreta en la puesta en escena es Don Juan Tenorio, uno de los roles más reconocidos dentro del Tenorio cómico. El elenco aseguró que su participación seguirá vigente y que no existe contraindicación para que continúe en funciones. Además, se informó que no fue necesario trasladarlo a ninguna institución médica, ya que se pudo mantener en comunicación constante con su equipo para reportar su estado.

Te puede interesar: Leticia Calderón sufre fraude bancario, perdió más de 300 mil pesos

Germán ortega / Imagen Televisión

¿Qué dijo Freddy Ortega sobre su pleito legal con una extrabajadora?

Durante el mismo encuentro con reporteros, Freddy Ortega aprovechó para responder preguntas sobre un proceso legal vigente contra una extrabajadora doméstica que lo señala por presuntos malos tratos y falta de pagos. Frente a cámaras, el actor negó dichas acusaciones y mencionó que siempre ha buscado mantener un trato cordial y dentro del marco jurídico.

“Siempre que tu estás en este medio piensan que tienes mucho dinero o que las cosas te dan fáciles. El problema es que hay gente alrededor de las personas que las mal aconsejan... Yo siempre trato de llevar las cosas por el siempre trato de llevar las cosas por el lado amable, por la paz y por el lado egal. Durante tanto tiempo ella obtuvo un beneficio económico, siempre, hasta en la pandemia” Freddy Ortega

Te puede interesar: Daniel Bisogno: Ariel Miramontes revela cuál es su futuro del conductor en ‘Lagunilla mi barrio’



Ver a partir del minuto 4:00