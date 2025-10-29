Javier Ceriani arremete contra el centro de rehabilitación del papá de Wendy Guevara, ¡denuncia delitos!

El conductor de espectáculos Javier Ceriani volvió a acaparar la atención de medios y redes sociales al hablar sobre el centro de rehabilitación del padre de Wendy Guevara. En su canal de YouTube, el periodista argentino compartió presuntas irregularidades que estarían ocurriendo en la institución, citando supuestas quejas de vecinos sobre la conducta de algunas personas que reciben apoyo en el lugar.

Javier Ceriani / Redes sociales

¿Cómo es la clínica de rehabilitación del papá de Wendy Guevara?

El centro de rehabilitación de la familia Guevara fue presentado en 2023 con el nombre “Casa de ayuda a la comunidad. Familia Guevara. Los tiempos de Dios”, ubicado en el Barrio del Coecillo, León, Guanajuato. Esta iniciativa fue impulsada por Paco Guevara, hermano de Wendy, con el apoyo de su padre, Francisco Guevara.

Según información pública, el proyecto cuenta con gimnasio, taller de costura, biblioteca, consultorio médico y psicológico, cocina, comedor, espacios deportivos y tiene capacidad para atender a más de 100 personas. La familia indicó que el anexo opera con permisos oficiales y con asesoría legal y acompañamiento gubernamental.

Paco Guevara ha declarado que la motivación detrás del centro es brindar apoyo a quienes enfrentan adicciones, pobreza y estigmas sociales, experiencias que él y su familia vivieron en el pasado. Wendy Guevara también ha compartido que este proyecto forma parte de su compromiso con la recuperación y apoyo de personas en situaciones similares.

Clínica de rehabilitación del papá de Wendy Guevara / Captura de pantalla

¿Qué denunció Javier Ceriani sobre el centro de rehabilitaación de la familia de Wendy Guevara?

Durante su transmisión del 28 de octubre, Javier Ceriani aseguró que algunos vecinos se habrían quejado de que los internos del centro de rehabilitación de la familia de Wendy Guevara se escapaban para delinquir. Según el conductor, los presuntos robos afectarían negocios cercanos y los internos supuestamente entregarían dinero al padre de Wendy para poder salir del lugar.

“Los vecinos del papá de Wendy Guevara, supuesta y alegadamente, se están empezando a quejar porque los rehabilitados se les escapan a delinquir a robar y a buscar drogas” Javier Ceriani

Además, añadió:

“Parece que el negocito es que los rehabilitados que salen a robar le darían unos pesitos al papá de Wendy para que los deje salir”. Javier Ceriani

Es importante señalar que estas declaraciones provienen únicamente del conductor y no hay alguna confirmación oficial. Por ello, guardan la calidad de rumor.

¿Ha respondido la familia Guevara a las acusaciones de Javier Ceriani?

Hasta el momento, ni Wendy Guevara, su padre Francisco Guevara, ni su hermano Paco Guevara han ofrecido declaraciones oficiales a medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales sobre los señalamientos que apuntan a supuestas irregularidades dentro del centro de rehabilitación que operan en el Barrio del Coecillo, en León, Guanajuato.

