Wendy Guevara deja en shock al presumir cinturita nueva: “Estoy bien buenota”, dice VIDEO

Wendy Guevara volvió a dar de qué hablar y esta vez no por alguna ocurrencia viral, sino por el impactante cambio de apariencia con el que reapareció ante sus seguidores. Tras someterse a cirugías estéticas, la influencer dejó a todos con la boca abierta al mostrar su nueva imagen, completamente renovada y más segura que nunca. Con ese estilo divertido y sin filtros que la caracteriza, la creadora de contenido presumió los resultados y encendió las redes, donde fans y curiosos no tardaron en reaccionar ante su sorprendente transformación.

¿A qué cirugías estéticas se sometió Wendy Guevara?

Wendy Guevara decidió dar un paso más en su proceso de transformación y, con la seguridad que la caracteriza, se sometió a una lipoescultura para definir su figura y a una lipotransferencia a los glúteos para darles mayor volumen y forma. Estos procedimientos, cada vez más comunes entre celebridades, permitieron moldear su cuerpo de manera más precisa y resaltar las curvas que buscaba desde hace tiempo.

La lipotransferencia es un procedimiento estético en el que se toma grasa del propio cuerpo, generalmente del abdomen, cintura o piernas, para después procesarla y colocarla en otra zona que se quiera rellenar o dar forma, como los glúteos o el rostro.

Más que un simple “aumento”, esta técnica permite moldear la figura de manera natural, aprovechando tejido del mismo paciente y logrando resultados más armónicos y duraderos. Es una de las cirugías estrella porque transforma dos áreas a la vez: afina donde sobra y realza donde hace falta.

¿Qué dijo Wendy Guevara tras las cirugías estéticas a las que se sometió?

Wendy Guevara se mostró feliz con los resultados de sus recientes procedimientos estéticos y no dudó en soltar una de sus clásicas frases que ya circula por todos lados.

“Estoy bien buenota, ni yo sola me soporto, estoy bien exquisita, suculenta y todo que ver”. Wendy Guevara

A su lado, su inseparable amiga Salma fue la encargada de reforzar el momento con un comentario que encendió aún más las redes. Mientras presumía el resultado de la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, soltó entre risas: “Las nalg... que le dejó el doctor. Vean, hermanas, de altísimo impacto. Vean las nal..., hermanas, y la piernota que le va a quedar, hermanas”.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara, originaria de León, Guanajuato, nació el 12 de agosto de 1993 y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en México. Su salto a la fama ocurrió gracias a un video que se volvió viral en redes sociales y YouTube durante la década de los 2010, lo que la catapultó al ojo público con un estilo auténtico, espontáneo y cargado de humor.

Desde entonces, Wendy Guevara construyó una carrera multifacética como celebridad de internet, actriz, cantante y empresaria, además de formar parte del concepto artístico Las Perdidas junto a Paola Suárez, mientras desarrolla también proyectos en solitario.

Su impacto ha llegado más allá de redes sociales. Desde 2021, la influencer incursionó formalmente en la música con sencillos como Mua, Hey perra, Hasta que salga el sol y TAPU, además de colaborar con otros artistas y participar como conductora en distintos espacios digitales.

En 2023 dio uno de los pasos más importantes de su trayectoria al unirse al reality La casa de los famosos México, donde no solo se convirtió en la favorita del público, sino que ganó el programa, haciendo historia como la primera mujer trans en obtener el primer lugar en un formato de telerrealidad de ese tipo en el país.

