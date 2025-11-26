Wendy Guevara rompe en llanto tras cirugía estética: ¿no le gustaron los resultados? ¡Así quedo! VIDEO

Wendy Guevara cumplió su promesa y se sometió a una cirugía estética que la dejó irreconocible. Pero lo que nadie esperaba es que, horas después, la influencer mexicana rompiera en llanto frente a sus seguidores, mostrando su lado más vulnerable tras la anestesia. ¿Qué se hizo exactamente? ¿Por qué descartó uno de los procedimientos más dolorosos? Aquí te contamos todo el chisme.

Wendy Guevara hospitalizada tras cirugía estética / YT: SoyWendyGuevara

¿Qué cirugía estética extrema se hizo Wendy Guevara para transformar su figura?

Wendy Guevara, estrella de redes sociales y ganadora de La casa de los famosos México, decidió dar un paso más en su transformación física con una cirugía estética que no fue nada sencilla. La influencer reveló que se sometió a lipoescultura, lipo transferencia, luxación de costillas, aumento y proyección de glúteos y piernas, además de ajuste y aumento de busto.

Wendy había confesado en el pasado que había considerado hacerse la luxación de costillas, un procedimiento extremo que reduce la cintura de manera drástica, pero lo había descartado por compromisos laborales. “Las costillas ya no porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos”, dijo. Ahora sorprende con sí haberse sometido a esa operación.

La operación duró más de lo esperado, pero sus amigos confirmaron que salió del quirófano sin complicaciones. Ahora, la influencer se encuentra en recuperación y lista para presumir su nueva figura.

¿Por qué Wendy Guevara rompió en llanto tras salir de la cirugía estética?

La parte más comentada y viral de todo este proceso llegó horas después de la intervención, cuando Wendy Guevara apareció en un video en vivo para explicar cómo se sentía realmente. Lo que comenzó como una transmisión para tranquilizar a sus seguidores terminó convirtiéndose en un desahogo emocional que mostró un lado muy íntimo y honesto de Wendy.

“Hago este video para agradecerle a todos los que me han mandado mensajes bonitos, pero sólo que ando muy llorona. Ando llorando mucho, porque siempre que me cirujeo siempre me da mucho sentimiento después de la anestesia”. Wendy Guevara

Wendy Guevara en el hospital

De acuerdo con ella, esa sensibilidad extrema es una reacción que suele tener cada vez que se somete a un procedimiento estético. Aunque físicamente se encontraba estable, fue la parte emocional lo que la tomó por sorpresa. Pese al llanto, Wendy Guevara recalcó que no sentía dolor intenso, sino molestias normales por la cirugía:

“Me siento un poquito adolorida, no me duele mucho, pero después de la anestesia, lloro mucho, no sé por qué… pero estoy bien, estoy muy bien” Wendy Guevara

Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, cariño y palabras de ánimo, lo que la ayudó a estabilizarse un poco. También mencionó que habló con varios amigos para calmarse y que simplemente quiso compartir el momento con quienes la acompañan día a día en redes sociales.

¿Cómo se filtraron las primeras imágenes del resultado de la cirugía estética de Wendy Guevara?

La euforia no terminó con su video en vivo. Horas más tarde, en redes sociales comenzaron a circular imágenes del “antes y después”, difundidas desde su cuenta oficial de Instagram. El video rápidamente se volvió viral, pues mostraba a Wendy Guevara todavía en la plancha de operación, boca abajo, dejando ver una cintura más definida, la espalda trabajada, un contorno corporal más estilizado y un glúteo con mayor volumen.

Resultados de cirugía estética Wendy Guevara

Las reacciones, como siempre que se trata de Wendy, fueron inmediatas y muy divididas. Mientras algunos celebraron el resultado, otros lanzaron críticas sobre sus constantes intervenciones estéticas. Comentarios como:



“Era primero la espalda mi Wendy!”

“Woow pero qué cuerpazo de Wendy”

“La que puede puede y la que no critica. ¡Se ve SÚPER BONITA!”

“De qué sirve si no se cuida la alimentación ni hace ejercicio”

“En busca del cuerpo perfecto... Y eso trae todos sus resultados a la larga!”



Por ahora, Wendy Guevara seguirá en recuperación. A las cámaras de TVNotas aseguró que permanecerá hospitalizada hasta el sábado; después viajará a León para continuar con el proceso. Una vez que esté estable, regresará a México para cumplir con sus compromisos laborales.