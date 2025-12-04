¿Pablo Montero en problemas? Aseguran que se habría ido de restaurante sin pagar; expondrían pruebas

Pablo Montero vuelve a ser el centro de la polémica. Y es que, a tan solo unos meses de que una fuente cercana a él contara a TVNotas que, presuntamente, no había llenado un show en Chihuahua, ahora trasciende que, supuestamente, se habría ido de un restaurante sin pagar la cuenta, ¿qué pasó?

Pablo Montero / Redes sociales

Lee: Pablo Montero rompe el silencio tras acusaciones de agresión a ex de Rafa Mercante ¿La demandará? VIDEO

¿Pablo Montero está en crisis económica?

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Pablo Montero, durante su más reciente viaje a Monterrey, fue a un restaurante “a comer cabrito”. No obstante, se habría ido presuntamente sin pagar la cuenta.

“Fue a Monterrey este fin de semana con ‘Perfume de Gardenia’ y se fue a comer un cabrito. Se fue sin pagar”, informó, al mismo tiempo que mostró una conversación que tuvo con la supuesta empleada del restaurante.

Según el testimonio de esta última, aparentemente, uno de sus compañeros presuntamente lo habría confrontado. Sin embargo, no puedo hacer el cobro correspondiente, por lo que su jefe le dijo que ya mejor dejara el asunto por la paz.

Aunque no dio muchos detalles del asunto, la mujer señaló que, afortunadamente, el dueño comprendió la situación y no se le descontó al trabajador por la supuesta cuenta que Montero dejó sin pagar.

Supuesta empleada del restaurante “Creo que el capitán le dijo al compañero que ya se metiera al restaurante. No (le cobraron a mi compañero)”

Pablo Montero / Redes sociales

No te pierdas: Gaby Spanic estalla contra Pablo Montero por acusaciones de agresión: ‘’Todo cae por su propio peso’’ VIDEO

Filtran pruebas de que Pablo Montero, presuntamente, se fue de un restaurante sin pagar

Aunado a esto, Javier Ceriani también compartió un video en el que se le podía ver a Pablo Montero disfrutando del “cabrito” que presuntamente no pagó.

“Vemos a Pablo Montero comiéndose el cabrito. Se lo comió. Habrá bebido, se le ve como chili, estaba contentito, hasta coloradito. Bueno, no sé si tomó alcohol. Se comió todo, ¿por qué no paga? Comiste guacamole también. No tiene necesidad de estos escándalos”, contó Javier Ceriani.

Para concluir con la nota, Ceriani indicó, sin ahondar mucho, que esta no sería la primera vez que Montero, presuntamente, se va sin pagar de un lugar. Cabe destacar que, hasta el momento, el actor no ha respondido ante esto, por lo que todo quedaría en calidad de una especulación.

¿Pablo Montero no tiene trabajo?

Se sabe que actualmente Pablo Montero está trabajando en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’. No obstante, hace algunos meses, un allegado a él contó para TVNotas que no le estaba yendo tan bien económicamente.

Según nuestra fuente, el cantante no estaba llenando sus shows, por lo que los inversores habrían estado presionando para que diera presentaciones en ferias de pueblo o algún evento independiente para que pudieran recuperar un poco de su dinero.

Y es que este año ha estado lleno de polémica para el llamado ‘Piquito de oro’. Tan solo en abril, se dio a conocer que, presuntamente, había golpeado al asistente de producción, Enrique Madrid, durante una función de ‘Perfume de Gardenia’.

Madrid, quien fue despedido poco después de que esto saliera a la luz, contó en entrevista que, presuntamente, el pleito comenzó luego de que Pablo lo acusara de haberlo empujado. Aunque se habría disculpado por golpearlo, supuestamente después lo volvió a amenazar.

También se ha dicho que ha tenido comportamientos “erráticos” por culpa de su presunto alcoholismo. Por si esto fuera poco, la ex de Rafa Mercadante lo señaló de acoso. Si bien la mujer negó todo después y hasta pidió perdón, el escándalo afectó mucho a Pablo.

Mira: Pablo Montero fue al hospital por su adicción al alcohol, reporta Javier Ceriani: “Le dieron un ultimátum”