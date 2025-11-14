Rocío Sánchez Azuara recupera el bolso robado y sorprende exponiendo al hombre que la tenía ¡se hizo viral!

¡Final feliz para Rocío Sánchez Azuara! Tras denunciar el robo de un bolso en una tienda departamental, la famosa conductora recuperó su compra gracias a un joven que se lo devolvió. El momento quedó registrado en redes sociales y generó cientos de comentarios. ¿Cómo ocurrió todo? Aquí te contamos los detalles.

Rocío Sánchez Azuara / IG: @laurabozzo_of / @rocio_sazuara

¿Cómo fue el robo que sufrió Rocío Sánchez Azuara?

El primer capítulo de esta historia comenzó cuando el periodista Carlos Jiménez reportó que la conductora Rocío Sánchez Azuara, había sido víctima de un robo dentro de una tienda departamental. Según su publicación, el artículo sustraído contenía “tarjetas, dinero, documentos…”, lo que encendió aún más el escándalo

“LE ROBAN la BOLSA a @rociosazuara. (...) Ladrones que se encontraban dentro del Centro Comercial le robaron el bolso a la conductora mientras se encontraba realizando compras hace unos días. Se llevaron tarjetas, dinero, documentos… La @FiscaliaCDMX indaga”. C4 Jiménez

Rocío Sánchez Azuara víctima de robo mientras realizaba compras / X: c4jimenez y canva

Sin embargo, posteriormente la propia Rocío aclararía que esta información no era correcta, pues lo que desapareció fue exclusivamente el bolso nuevo que acababa de recoger.

“Firmo, pongo la bolsa de cartón que traía en mi mano encima del mostrador y, en el momento de yo bajar y firmar, mi sobrina estaba viendo las cosas que nos habían intercambiado por las monedas. Cuando regreso mi cara para recoger mi bolsa, ya no estaba”. Rocío Sánchez Azuara

¿Rocío Sánchez Azuara presentó denuncia tras el robo?

Sí. Rocío Sánchez Azuara confirmó que levantó la denuncia correspondiente ante las autoridades. En su video publicado el 3 de noviembre, Rocío detalló que el robo ocurrió mientras reclamaba promociones en la tienda: “Fuimos ese día a recoger la bolsa, fue lo único que compré y lo único que recogí; no me la entregaron en una bolsa de la tienda, sino en una bolsa azul”.

Este detalle llamó la atención, pues la bolsa azul fue clave en la confusión que terminó viralizándose en redes sociales.

Además, Rocío aclaró un punto que generó mucha confusión:

“No me robaron mi bolsa personal, ni mi cartera ni ninguna identificación o tarjeta de crédito, sino la que había adquirido” Rocío Sánchez

Rocío Sánchez Azuara / Redes sociales

¿Cómo recuperó Rocío Sánchez Azuara el bolso robado?

El giro inesperado de toda esta historia llegó días después, cuando Rocío Sánchez Azuara, conductora de ‘Acércate a Rocío’, publicó un video que dejó a todos sorprendidos. Allí aparece sonriente junto a un joven llamado Alan, quien le regresó el bolso asegurando que todo se trató de un malentendido.

“Y bueno él es Alan, quien me viene a devolver mi bolsa... es bueno saber que existe todavía gente buena, gente honesta”, expresó la conductora en un mensaje lleno de alivio y gratitud.

En el clip se observa que Alan le entrega el artículo en la misma misteriosa bolsa azul que detonó buena parte de la polémica. Rocío, acompañada de su sobrina y de los licenciados que la apoyaron en la denuncia, recibió el bolso entre aplausos y comentarios de alegría por parte de sus seguidores.

Aunque la conductora no profundizó en la explicación que el joven le dio, dejó claro que él aseguró no haberse dado cuenta en el momento y que decidió devolverlo al enterarse de la situación gracias a la viralización del caso en redes sociales.