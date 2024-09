Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija Daniela con emotivo mensaje a cinco años de su inesperada muerte

Rocío Sánchez Azuara ha sabido reponerse de los difíciles momentos que ha pasado. Uno de ellos fue la muerte de su hija Daniela y, a pesar de que la joven perdió la vida hace cinco años, la conductora dejó en claro que su recuerdo está más presente que nunca.

Cabe señalar que Daniela padecía lupus eritematoso sistémico y varios de sus órganos fueron atacados por dicha enfermedad, entre ellos: el cerebro, el hígado, el corazón y los riñones. La enfermedad le fue detectada a la hija de Rocío a los 12 años, y aunque el pronóstico no era bueno, ambas lucharon hasta el final.

A pesar que Daniela y Rocío Sánchez Azuara lucharon para que su vida fuera lo mejor posible, la joven sufrió varias problemas de salud que la llevaron a ser desahuciada en cinco ocasiones. Sin embargo, Daniela vivió 20 años más a pesar del diagnóstico, pero fue en el año 2019, con 31 años de edad, que falleció.

Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija con emotivo mensaje

La reconocida conductora de televisión, Rocío Sánchez Azuara, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en honor a su hija, Daniela. Hace cinco años, la joven falleció tras una larga lucha contra el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que la afectó profundamente.

Sánchez Azuara publicó una fotografía donde Daniela aparece feliz, acompañada de un mensaje que refleja el profundo amor y dolor que aún siente por su pérdida.

“Cada día que pasa te extraño más. Han pasado 5 años desde que trascendiste y como siempre, no me queda más que recordarte y orar por ti, aunque estoy segura que en el lugar que estás es uno en el que el dolor no existe para ti. Hasta volvernos a encontrar, Nanys”, escribió la conductora.

Este mensaje tocó el corazón de miles de seguidores, quienes enviaron palabras de apoyo y solidaridad a la presentadora, reconociendo la valentía con la que ha enfrentado la pérdida de su hija. A lo largo de los años, Rocío ha compartido en varias ocasiones lo difícil que ha sido superar la ausencia de Daniela, destacando que su fe y el recuerdo de los momentos felices junto a ella le han permitido seguir adelante.

¿Qué es lupus eritematoso sistémico?

Según el portal Medline plus el lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error a los tejidos y órganos del cuerpo. Este ataque puede causar inflamación y daño en diversas partes del cuerpo, incluidos la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro, el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos.

Aunque la causa exacta del LES no se conoce, se cree que factores genéticos, ambientales y hormonales juegan un papel en su desarrollo. También puede desencadenarse por infecciones, ciertos medicamentos o exposición a la luz solar.

Rocío Sánchez Azuara dispuesta a encontrar el amor ¡de 50 años para arriba!

En nuestro más reciente martes TVNotas, Rocío Sánchez Azuara nos confesó que le gustaría darse una nueva oportunidad en el amor. Aunque no lo busca, sabe que en algún momento podría llegar el indicado. “Por el momento, no tengo galán. Estoy soltera. El hombre que me conquiste debe ser educado, inteligente y con tiempo para una relación formal. Debe querer algo serio. Porque yo no estoy jugando y tampoco soy una niña. Pero no necesito de alguien para ser feliz. Me siento muy bien conmigo misma”.

“Estoy dispuesta a la posibilidad de encontrar una pareja. Aunque no es algo que ocupe mis pensamientos al 100 por ciento. Siempre he pensado que el amor te llega cuando menos lo piensas. Ya llegará".

Respecto a la edad, Rocío nos dijo: “Estoy abierta a toda posibilidad. Pero de 50 años para arriba. Menos, no. No hay manera. Más chicos no me interesan”.

