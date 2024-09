Adrián Marcelo reaparece en las calles de Monterrey para grabar el programa “Radar”

Hace unas semanas Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar ‘La casa de los famosos México’, luego que protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con Gala Montes.

Recordemos que el paso del youtuber por La casa estuvo marcado por sus comentarios agresivos contra las mujeres que llegaron al peor momento la noche en su enfrentamiento con Gala Montes. El influencer fue señalado de ser violento y misógino y sus conductas fueron reprobadas por un gran número actores e internautas. Además, en medio de la controversia, un grupo de marcas anunció que dejaría el programa por la violencia que se aleja de sus valores corporativos.

Después de su salida, se habló mucho de las fuertes multas que tendría que pagar Adrián por renunciar y no regresar a las galas de ‘LCDLFMX’. Además, en TVNotas te contamos que el regiomontano estaba muy preocupado por las cancelaciones de sus shows en octubre y noviembre en diversas partes del país.

Tras la cancelación de sus show junto a ‘la Mole’, Adrián se pronunció en sus redes al respecto dejando en claro que no importa las cancelaciones: “Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico si los intentos de cancelación y polémicas, me quitaran seguidores y no lo contrario”.

Mira: Belinda muestra sus heridas tras caída en pasarela de la Fashion Week de París

Adrián Marcelo nominaciones / YT: Canal 5 / IG: @ceci_galliano

¿Adrián Marcelo habló su experiencia de ‘La casa de los famosos México’?

Hace unos días el regiomontano cumplió y lanzó un nuevo video en su canal de YouTube que tituló: “La vida después de la casa”. El influencer hizo mofa de todo lo que sucedía dentro del reality show.

Marcelo hizo alusión a los posicionamientos, la charla en las cámaras, los juegos, y lo que hacía dentro del programa.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando sacó de su buró su inconfundible micrófono de ‘Radar’, famoso programa de YouTube, en el que hace entrevistas, convive y ayuda a las personas de diversas comunidades.

Al final, Adrián Marcelo dejó en claro que estará enfocado en su canal de YouTube y comenzará a publicar contenido el próximo 10 de octubre, así lo dejó ver antes de terminar el video.

Checa: Agustín Fernández tiene brevísima aparición en el programa ‘Hoy’ tras hablar mal del matutino, ¿despreciado?

Adrián Marcelo reaparece en las calles de Monterrey

Después de varias semanas ausente, Adrián Marcelo recientemente dejó ver en sus redes sociales que ha comenzado a grabar de nuevo en Monterrey, retomando su controversial estilo y dejando entrever que aún cuenta con el cariño del público.

El creador de contenido compartió imágenes y videos en los que se le ve grabando en las calles de Monterrey junto a otros influencers como La Granja Rifa y Ramiro Moreno Hernández.

Además, en los clips se puede apreciar a Adrián Marcelo rodeado de varias personas que buscan tomarse una fotografía o saludar al influencer.

Sin duda, estas imágenes causaron revuelo entre sus fieles seguidores, quienes han estado atentos a cualquier movimiento del creador de contenido. Hasta el momento, se desconoce si Adrián volverá a hablar de La Casa de los Famosos México o simplemente dejará pasar el tiempo.

Te puede interesar: LCDLFMX: Brenda Bezares revela desaire de Sian Chiong, ¿encontronazo?