Agustín Fernández tiene brevísima aparición en el programa ‘Hoy’ tras hablar mal del matutino, ¿despreciado?

Agustín Fernández, quien fue el noveno expulsado de La casa de los famosos México, ha estado dando entrevistas a varios medios tras su participación en el reality show.

Debido a esta situación, el modelo argentino asistió la mañana del miércoles 24 de septiembre al programa Hoy. Sin embargo, no fue bien recibido, ya que Agustín había hablado mal de la producción mientras formaba parte del cuarto Tierra.

Recordemos que Agustín menospreció al matutino en tono de burla, a pesar de que gracias a este ha recibido oportunidades de trabajo.

Agustín Fernández

Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’ aseguró que por el momento no invitaría a Agustín Fernández al programa

A mediados del mes de agosto Andrea Rodríguez nos dio una entrevista exclusiva para TVNota en la cual habló sobre los desafortunados comentario que realizó Agustín dentro del reality show.

“Creo que está jugando muy mal. No nada más conmigo y con el programa, sino con sus amigos. Todo su juego ha sido negativo hacia todo. Cuando habla mal de las mujeres, de Nicola, de Wendy o dice cosas que no debe decir, me ha hecho pasar muchos corajes”.

“Tiene 32 años, ya debería entender lo que hace. Iba en camino de hacer una gran carrera, pero está cegado. Dice: ‘Quiero ver cuántos followers me agregaron’. Pero malas noticias: ¡Ninguno! Cuando salga le va a caer un balde de agua fría”.

Sobre si lo iba a volver a invitar al matutino, la productor respondió: “Por el momento no. No quisiera. Alguien a quien no le gusta venir a ‘Hoy’, no tiene por qué venir. Él sí me decepcionó y estoy triste. Debió haber sido más inteligente. Al final lo tiró (lo que le ayudó). Será una persona más que habremos conocido en la vida. El cariño que yo le tenía se fue”.

Andrea Rodríguez y Agustín Fernández

Agustín Fernández aparece poco más de un minuto en ‘Hoy’ ¿despreciado?

Agustín Fernández asistió al matutino Hoy la mañana de este miércoles, pero lo que llamó la atención fue que su participación fue demasiado corta. El modelo argentino fue recibido por Sebastián Reséndiz y Jonathan Barajas en la sección ‘¿De qué me hablas?’ y su participación duró apenas minuto y medio, a diferencia de otros exintegrantes del reality show que hay tenido espacios de tiempo más prolongados.

Recordemos que, hace unas semanas, Sian Chiong también asistió al matutino en la misma sección. Sin embargo, en esa ocasión, el actor cubano fue entrevistado por Martha Figueroa, Sebastián Reséndiz, Jonathan Barajas y Nicola Porcella.

La producción le mostró a Sian varios momentos polémicos que ocurrieron dentro del reality, y todos comentaron lo sucedido. Cabe señalar que dicha entrevista duró poco más de 10 minutos.

YT: Hoy

En la entrevista de Agustín que apenas duró un minuto y medio, Sebastián le dijo:

“Agustín, no te vamos a poner todos los videos porque ya los vimos en todos lados, ya los comentaron, pero cuéntanos tu experiencia”, le dijo Sebastián Reséndiz.

A esto Agustín dijo: “Pero yo no los he visto” y Reséndiz le contestó: “Ya los verás” y Fernández continuó revelando detalles de su paso por la casa.

“La experiencia es una locura que se vive allá adentro: el encierro, el aislamiento, todo lo que se vive allá dentro”. Agustín Fernández

Para continuar, Jonathan Barajas preguntó: “Agustín, ¿cómo te has sentido fuera de la casa? Llevas tres días ya fuera, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido en estos tres días? a esto, Agustín respondió: “Bien, la verdad que sí. No dormí, no comí, no hago nada. Es una locura lo de los medios, pero ya tendré tiempo de unas vacaciones, y ahora a disfrutar esto”.

Los presentadores en ningún momento interfirieron en las respuestas de Agustín. Al terminar la entrevista, Sebastián Reséndiz le comentó: “Muchas gracias por haber estado con nosotros, esperamos que te vaya bien”.

Tras la publicación del video, los comentarios no se hicieron esperar, y muchos internautas aseguraron que eso era lo que Agustín se merecía tras haber hablado mal del matutino: “Qué joya, su minuto y medio y que diga que le fue bien”; “Mejor no lo hubieran invitado, ni lo pelaron, se nota que no le quisieron dar foco”; “Qué onda con esa entrevista, para eso no lo hubieran entrevistado”; “Ojalá cumplan su palabra y no lo sigan invitando, es un engreído”.

Hasta el momento, Agustín Fernández no ha comentado nada respecto a esta polémica ni sobre cómo fue tratado en el matutino.

