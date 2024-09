Mamá de Gala Montes saca las garras por su hija y manda mensaje contundente a Angélica Vale

En nuestro martes de TVNotas te revelamos que hay una fuerte polémica, esto debido a que los fanáticos de Gala Montes, quien es una de las favoritas para ganar la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, la comenzaron a llamar la “Novia de México”.

Cabe señalar que, ese título lo ha tenido Angélica María desde hace más 60 años y al parecer su hija, Angélica Vale se encuentra muy molesta. Nos contaron que asegura que ese nombre pertenece a su madre.

TVNotas se dio la tarea de investigar y pudo hablar con una persona allegada a ambas quien nos reveló: “Angélica Vale dice que le pedirá a Gala que se cambie el mote a la ‘Gala de México’. Está muy molesta. Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que solo ha despuntado por LCDLFMX”.

“Es una dama, pero sí se molestó mucho y trató de calmar a su hija. Angélica María frente a los medios no va a entrar en detalles. Vale le dijo: ‘No, mamá, no te vas a dejar. Voy a defender tu nombre. Una chamaquita que no tiene estudios no va a quitarte lo que por años de trabajo, experiencia y trayectoria has logrado. Te vas a enojar conmigo, pero no se lo voy a permitir. En cuanto salga de La casa se lo voy a decir’”.

“Lo que el público no sabe es que hace muchos años Angélica María registró el nombre de la ‘Novia de México’ ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Este no puede ser utilizado en ninguna circunstancia. Este año le tocó renovar el trámite y queda protegido. Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo cuando salga”.

Crista Montes sale en defensa de su hija Gala tras ser llamada “Novia de México”

La polémica en torno a Gala Montes sigue generando titulares, y en esta ocasión fue su madre, Crista Montes, quien salió en su defensa. Tras la controversia sobre el apodo “Novia de México”, que generó comentarios de figuras como Angélica Vale, Crista decidió no quedarse callada y utilizar sus redes sociales para responder.

Cabe recordar que la relación entre madre e hija se ha visto fracturada en los últimos meses. Crista Montes reveló en una entrevista exclusiva con TVNotas que su hija no solo la despidió como su mánager, sino que también la dejó “a su suerte”. Por su parte, Gala Montes ha negado las acusaciones, asegurando que su madre solo quería “vivir a sus costillas”. La actriz también señaló que había sufrido maltrato físico y psicológico por parte de Crista, lo que complicó aún más su vínculo.

En entrevista para TVNotas en ‘El Mitangirt’, conducido por Horacio Villalobos, Crista Montes dejó en claro que, si bien desea limar asperezas con Gala, no volvería a ser su mánager y solo se limitaría a apoyarla en ciertas cosas, siempre y cuando ella así lo desee por lo que está ocasión no fue la excepción.

Ahora, ante la polémica con Angélica Vale, través de sus historias de Instagram, Crista Montes compartió una imagen de la portada de TVNotas y aprovechó la oportunidad para dirigirse directamente a Angélica Vale, quien había expresado su incomodidad ante el uso del título que alguna vez fue asociado con su madre, Angélica María.

En su mensaje, Crista aclaró: “Ya se le explicó a Angueliquita Vale. Gala no se puso ‘Novia de México’, fue el público”. También añadió: “Gala no se compara con tu mamá... no es ninguna novata para que sepas”.

Crista Montes mencionó que en ningún momento su hija ha dicho que saliendo del reality show adoptará ese apodo.

“No creas que eres la única con talento. No es como para hacerlo grande y para demandar tienes que tener el registro y Gala querer utilizarlo”.

La contundente respuesta de Crista Montes refleja su apoyo incondicional a su hija, a pesar de las diferencias que ambas han tenido en el pasado. Su mensaje deja claro que, a pesar de las críticas, continuará defendiendo a Gala.