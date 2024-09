Nicola confrontó a Agustín tras salir de LCDLFMX y le pidió: “No te hagas la víctima”

La salida de Agustín Fernández de ‘La casa de los famosos México’ ha desatado una ola de controversia fuera del reality, en gran parte por las tensiones que surgieron entre él y sus amigos Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Wendy y Nicola se mostraron molestos con el argentino por su comportamiento al inicio del show, cuando apoyaba a Adrián Marcelo.

Además, Agustín hizo comentarios que revelaron detalles de la vida privada de Wendy y Nicola, lo que aumentó las tensiones. Otra polémica se desató cuando Agustín se quejó públicamente de no recibir ropa para las galas, lo que provocó que algunos internautas acusaran a Wendy y Nicola de no ayudarlo. Sin embargo, Wendy aclaró que Agustín no dejó dinero para ropa y que incluso había rechazado varias colaboraciones que se le ofrecieron.

Ante esta situación, Wendy advirtió que, una vez fuera del reality, tanto ella como Nicola hablarían con Agustín para que asumiera la responsabilidad de sus acciones y comentarios. “Tiene que hacerse responsable de lo que dijo”, comentó Wendy en su momento.

Ayer, Wendy compartió un video anunciando la llegada de Agustín a casa, aunque no dio detalles sobre el encuentro.

Ahora, Nicola Porcella habló con Poncho de Nigris en un live y reveló que aún no había tenido la oportunidad de conversar cara a cara con Agustín, ya que este se había retirado a dormir por un compromiso con el programa ‘Hoy’

Nicola comentó que, aunque no habían hablado en persona, ya habían intercambiado algunos mensajes y que ambos estaban de acuerdo en tener una charla profunda sobre lo sucedido en el reality.

“Te voy a contar toda la historia. Yo estaba en mi cuarto, me eché a dormir porque tengo ‘Hoy’ en las mañanas. Habló con Wendy, ella le hizo ver muchas cosas. Él ya me había escrito justo cuando le entregaron el celular. Yo me despierto y veo su mensaje”. Nicola Porcella

Según Nicola, Agustín le reconoció haber cometido errores: “Me puso: ‘No te preocupes, ya leí todo. Más bien quiero hablar contigo porque sé que cometí errores’”.

Nicola aseguró que le pidió a Agustín que asumiera la responsabilidad de sus actos y no se victimizara.

“Lo primero que le dije, le mandé un audio: ‘No te hagas la víctima, no excuses las cosas que han pasado. Sólo hazte cargo de tus errores y que la gente vea que pides disculpas’. Pero aún no hemos hablado bien, él ya se fue para la gala y yo salí temprano” Nicola Porcella

Nicola también mencionó que Agustín se disculpó por los comentarios de su padre, aclarando que este no estaba al tanto de lo que realmente había sucedido en el reality. “Wendy le comentó lo de su papá, y él le pidió disculpas, diciendo que su padre no sabía bien lo que había pasado”.

Aunque la situación fue complicada, Nicola afirmó a Poncho de Nigris que está seguro de que, con el tiempo, las cosas entre ellos se resolverán. “La idea es solo que él se de cuenta de los errores”.

