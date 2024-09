Wendy Guevara habla de ‘su veto’ y ‘pelea’ con la productora de La casa de los famosos México

Wendy Guevara aclaró los rumores sobre su supuesta exclusión de ‘La casa de los famosos México’ y su relación con la productora Rosa María Noguerón. Recientemente, la situación cobró relevancia por la ausencia de Wendy en las galas en los últimos días y a que trascendió que habría una enemistad con la producción pues la productora la habría dejado de seguir en Instagram.

En redes sociales comentaron la posibilidad de que Wendy y Rosa María tuvieran un desacuerdo luego de que la influencer criticara a Agustín Fernández, lo que habría llevado a Noguerón a dejar de seguirla en Instagram y al mismo tiempo a no convocarla para que apareciera como panelista, lo que dio pie a los rumores de un veto.

Rosa María Noguerón, productora de LCDLFM / Redes sociales

Recientemente Wendy habló al respecto y desmintió estos rumores. “Rosa María Noguerón nunca me había seguido en Instagram. Yo siempre la he seguido, pero ella no me seguía porque no anda mucho en las redes”, explicó. Agregó que, aunque hubo confusiones, actualmente Noguerón sí la sigue en la red social.

¿Wendy Guevara está vetada de LCDLFMX?

Wendy enfatizó que no está vetada del reality, afirmando: “¿En dónde dice un contrato que yo tenía que estar ahí?” Además, compartió que aprovechó su tiempo para tomarse unas vacaciones en Oaxaca, donde se estaba relajando, aunque tuvo que regresarse antes de lo esperado debido a que entraría el huracán John en esa zona y tuvo que ser evacuada.

De esta manera, Wendy desmintió todos los rumores al respecto aunque no dijo cuándo será su próxima aparición en las galas de la última semana.

