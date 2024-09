LCDLFMX: Ricardo Peralta critica a Karime Pindter por su discurso en el ‘debate’ del reality: “Aparte leído”

A lo largo de su estancia en ‘La casa de los famosos México’, Ricardo Peralta despotricó en varias ocasiones contra Karime Pindter. Incluso, tras salir del show, el influencer aseguró que el equipo de la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ organizó “una campaña” para desprestigiarlo.

Recordemos que, si bien entró a la competencia como uno de los favoritos para ganar, ciertas actitudes y comentarios provocaron que Ricardo perdiera el apoyo de la gente, algo que se vio reflejado en redes sociales. Tan solo en Instagram, pasó de tener un millón 100 mil seguidores a solo tener 952 mil.

En la reciente postgala del reality, el ganador de ‘MasterChef Celebrity’ volvió a hablar mal de Karime, ¿el motivo? Su discurso en el ‘debate’ que se organizó en la más reciente gala del show, en el cual cada uno de los finalistas debía dar sus mejores argumentos para convencer al público de votar por ellos.

Si bien Arath de la Torre, Gala Montes, Briggitte Bozzo y Mario Bezares dieron su mejor esfuerzo para cautivar a la audiencia, los fanáticos concordaron en que Karime Pindter fue la ganadora absoluta del debate.

La influencer recordó los grandes momentos que vivió junto a sus compañeros del team ‘Mar’ y agradeció al público por haberla apoyado en todo momento.

Karime Pindter

“Gracias al público y la decisión está en sus manos. Nunca me he rendido. Todos los días he puesto mi mejor cara. Cumplí el objetivo principal; divertirme y ser mejor persona”.