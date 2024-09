A.B. Quintanilla es hospitalizado de emergencia en Bolivia ¿Cuál es su estado de salud?

A.B. Quintanilla, reconocido músico y compositor, alarmó a sus seguidores al ser hospitalizado de emergencia durante su estancia en Bolivia.

El hermano de la legendaria Selena Quintanilla, quien se encontraba realizando una serie de presentaciones en dicho país, sorprendió al compartir un video desde la cama de un hospital, lo que generó preocupación entre sus fans y el público en general.

El compositor reveló que comenzó a sentirse mal mientras ofrecía un concierto, motivo por el cual decidió acudir a la sala de emergencias de un hospital.

“Mi viaje a Bolivia ha sido increíble... Hasta anoche... Antes de que empiecen los rumores, quería aclarar las cosas”, explicó A.B. a través de su cuenta oficial de Instagram, donde proporcionó detalles de lo ocurrido.

En su mensaje, relató que durante la presentación comenzó a notar que algo no estaba bien: “Anoche, hacia el final de nuestro show, me sentía extraño, así que fui a emergencias”.

Tras ser admitido en el hospital, los médicos determinaron que el músico sufría de deshidratación, pero esa no fue la única complicación: “Supe que tenía líquido en mi pulmón derecho... Me he estado doliendo de la espalda durante 2 semanas pensando que me he tirado un músculo en la parte superior de la espalda... no es el caso”.

El hecho de que tuviera líquido en uno de sus pulmones, un cuadro que puede ser indicativo de problemas serios de salud, aumentó la preocupación. Sin embargo, el propio A.B. trató de tranquilizar a sus seguidores asegurando que, aunque había estado asustado, se encontraba estable: “Estoy bien ahora, pero no voy a mentir, estaba asustado... ¡Recuerda siempre la salud primero!”.

A pesar del susto, A.B. Quintanilla también quiso expresar su gratitud a los fans que asistieron a su concierto en Santa Cruz, Bolivia, y que mostraron su apoyo en medio de la situación.

“Quiero agradecer a todos los de Santa Cruz, Bolivia, que mostraron amor anoche. Voy a descansar un poco... Luego a por el próximo show”, concluyó.

El músico actualmente se encuentra en proceso de recuperación y se espera que pronto retome su agenda de presentaciones. Aunque aún no se sabe si necesitará más tiempo para recuperarse por completo.

¿Quién es A.B. Quintanilla?

A.B. Quintanilla, cuyo nombre completo es Abraham Isaac Quintanilla III, es un músico, compositor y productor estadounidense, conocido por ser el hermano de la fallecida cantante Selena Quintanilla. Es hijo de Abraham Quintanilla Jr. y Marcella Samora. A.B. fue el bajista y uno de los principales compositores y productores de la banda Selena y Los Dinos, en la que también participaba su hermana Selena.

Específicamente, A.B. Quintanilla fue responsable de escribir y producir muchos de los grandes éxitos de Selena, como “Como la flor” y “Amor prohibido”, que consolidaron a su hermana como una de las artistas más importantes de la música tejana y latina.

Después de la trágica muerte de Selena en 1995, A.B. continuó su carrera en la música, formando la banda Kumbia Kings y más tarde Kumbia All Starz, proyectos en los que combinó la música tejana, cumbia y ritmos urbanos. También ha trabajado como productor para otros artistas dentro de la música latina.

