Vanessa Labios 4K confiesa que los biopolímeros pusieron en riesgo su vida y ahora le da miedo las cirugías

En busca de la perfección muchas famosas han sido víctima de malas prácticas en la cirugía estética como rellenos con biopolimeros como Alejandra Guzmán y Maria Conchita Alonso, quienes han vivido un infierno con estas sustancias en su cuerpo. Sin embargo, otros famosos como Vanessa Labios 4K revela que también ha tenido una horrible experiencia tras inyectarse biopolímeros.

La influencer y amiga de Wendy Guevara comentó, en entrevista a los medios, que aunque hoy se encuentra mejor de salud en su momento sufrió una parálisis facial por culpa los biopolímeros.

Vanessa Labios 4K confesó que fue en León, Guanajuato, donde le inyectaron biopolímeros, bajo el engaño de que se trataba de colágeno sintético y aunque ya no le han dado problemas vive con la angustia de que vuelvan a generarle un tema de salud.

Mira: Mane: Tras inyectarse polímeros aprendió la lección, deberá hacerse estudios de por vida

Vanessa Labios 4k asegura que Elizabeth Álvarez habría tratado mal a otra maquillista. / Redes sociales

Así fue como Vanessa Labios 4K cayó en el engaño de los biopolímeros

En una entrevista con Suriel Sánchez, Vanessa Labios 4k confesó que hace varios años se inyectó biopolímeros en la cara y sufrió una parálisis facial en la mitad de la cara que le duró un año. También contó que años después también se inyectó biopolímeros en el cuerpo.

“Me dijeron: ‘Va a venir fulana de tal a León, que va a inyectar colágeno sintético, pero en realidad eran biopolímeros. Por buscar la perfección me pasaron tantas cosas. Yo llegué con mi dinerito pidiéndole labio, mentón, pómulo, todo.Llegó y me inyectó por aquí y por acá. Yo estaba contenta, dije: ‘Voy a quedar como Belinda’. Una babosa, la verdad. Luego recuerdo que me maquilló y me vi rara, chistosa. Después, era 15 de septiembre, estaba festejando y como que no sentía la lengua; de un lado la comida no me sabía”, comentó.

Vanessa Labios 4K pensó que se le pasaría pero todo empeoró y a los pocos días le dio una parálisis facial.

“A los tres días de haberme inyectado la cara me levanté y sentí un lado raro, y luego se me empezó a salir la baba. Me dio parálisis facial y duré un año para que se me quitara. Durante ese tiempo no fui ni a trabajar, ¿cómo le hacía?”, relató.

Mira: La Bebeshita revela que Rey Grupero la salvó de inyectarse biopolímeros

¿Cómo está de salud Vanessa Labios 4k tras inyectarse biopolímeros?

Vanessa Labios 4k reveló que ahora vive con el temor de que estas sustancias le causen problemas con el tiempo y que, eventualmente, tenga que someterse a una cirugía para retirarlas, como el caso de la Licenciada Karina, quien tendrá que someterse a una cirugía para extraerlos.

La influencer que pronto debutará en ‘El tenorio cómico’, aseguró que se realiza estudios constantes para checarse los biopolímeros.

“Con los biopolímeros arriesgué mucho tiempo mi vida, y también con mis bubis. Yo creo que por eso ahora tengo mucho miedo a las cirugías, por todo lo que me llegó a pasar. No me los he quitado porque no me han dado molestias ni dolor, como a Karina, que sí tuvo problemas. Me revisé con el doctor y me dijo: ‘Si ahorita no te dan molestias, no le muevas’. Yo todavía no, ahí los tengo”.

Vanessa Labios 4k asegura que Elizabeth Álvarez habría tratado mal a otra maquillista. / Redes sociales

¿Quién es Vanessa Labios 4k?

Vanessa Labios 4K, cuyo nombre verdadero es Vanessa Vázquez, es una mujer trans, influencer y generadora de contenido digital. Nació en León, Guanajuato, y actualmente vive en Jalisco.

Tiene una relación cercana con Wendy Guevara y ha estado vinculada al grupo “Las perdidas”, aunque ha aclarado que no se considera parte de él de manera formal.

Se ha hecho popular gracias a sus transmisiones en vivo y, sobre todo, por la expresión “¡De mujer!”, que se ha convertido en un lema viral en redes sociales, representando el empoderamiento dentro de la comunidad LGBTQ+.

Mira: Maria Conchita Alonso relata terribles secuelas a causa de los biopolímeros: “Me arrepiento”