Maria Conchita Alonso relata terribles secuelas a causa de los biopolímeros: “Me arrepiento”

Recientemente, la cantante venezolana María Conchita Alonso ha enfrentado serios problemas de salud debido a inyecciones de biopolímeros que se realizó hace años con el objetivo de mejorar su apariencia estética en brazos y glúteos.

La intérprete de ‘Acaríaciame’ reveló que estuvo muy delicada de salud a causa de estos biopolímeros que han generado graves estragos.

A través de una entrevista con el programa ‘De primera mano’, comunicó que el pasado 11 de enero tuvo que someterse a una cirugía para que especialistas le retiraran parte de los biopolímeros que se encontraban en su cuerpo.

La experiencia dolorosa de la cirugía

Con la voz cortada, la cantante aseveró que la cirugía a la que se sometió fue la “más horrible que te puedas imaginar”. No obstante el especialista que la atendió le advirtió que tenía que volver a realizarse otra porque con una no se podían sacar todos los biopolímeros.

Aterrada por la situación, María Conchita Alonso le pidió al médico que en caso de que hubiera otra cirugía la dejara fallecer porque ya no soportaba el dolor.

Checa: Gustavo Adolfo Infante ¿se arrepiente de entrevistar a Karla Panini?

María Conchita recarga su rostro en la mano / Instagram: @mariaconchita_a

Explicó que se sometió a una nueva intervención porque tras inyectarse biopolímeros, en uno de sus glúteos le salió un seroma, es decir una masa o bulto como resultado de una acumulación de líquido transparente en un tejido. Al llegar al hospital, su médico le sacó el seroma con una jeringa. Sin embargo, aunque pensó que ya iba a estar bien, su cuerpo comenzó a tener afectaciones.

Las secuelas que afronta tras los biopolímeros

Según la famosa, le dolían los tendones y cartílagos, por lo que estaba limitada a mover su cuerpo. Esto le provocó que se golpeara sin intención e incluso sufrió heridas, por lo que decidió cancelar sus shows.

“No puedo mover bien el brazo, ni abrazar a la gente. No puedo tocar la guitarra. No puedo bailar”, reveló Maria Conchita, quien continúa en tratamiento y en terapia para recuperar la movilidad del brazo.

Checa: Michelle Renaud se va a España a iniciar una nueva vida, su ex estaría furioso; emotiva despedida de Matías

Conchita Alonso está muy arrepentida de inyectarse biopolímeros

La cantante reveló que ella estaba feliz con su cuerpo, pero en aquella época una médica la convenció de mejorar su silueta y verse más joven con los biopolímeros.

“Yo estoy hablando de esto no solo porque cancelé el show, sino porque quiero salvar vidas. Yo de imbéc1l porque yo nací bien, pero me arrepiento enormemente y cuántas mujeres están muriendo por los biopolímeros. Quiero ayudar a otras personas y abrirle los ojos de que no crean en estas cosas, que estamos bien como nacimos . A mí trataron de convencerme para ponerme, pero yo no estaba plana. Me arrepiento”, concluyó María Conchita Alonso.

La famosa venezolana aseguró que reprogramará la fecha de su concierto, tan pronto pueda ofrecer un espectáculo. Mientras continuará con sus terapias para recuperar la movilidad del brazo.

Checa: LCDLF4: Ariadna regala cremas a conductoras de Telemundo y advierte que “no las pedirá de vuelta”