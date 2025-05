Pleitazo en ‘Despechadas': María Conchita Alonso y Denisse de Kalafe ¡Casi llegan a los golpes!

Una persona de la producción del show ‘Despechadas, de mujer a mujer’, llamó a nuestra redacción para contarnos el encontronazo que tuvo María Conchita Alonso (69 años) con Denisse de Kalafe (75), supuestamente porque esta última no tiene la trayectoria adecuada para estar en el mismo escenario.

“Despechadas tenía como objetivo reunir a celebridades como María del Sol, Rocío Banquells, María Conchita Alonso, Manoella Torres, Denisse de Kalafe y Ednita Nazario, para dar un espectáculo de primera y festejar a las mamás que han seguido las carreras de cada una de ellas. Sin embargo, las cosas comenzaron a tensarse con todo el equipo de trabajo”.

El espectáculo tiene como fin reunir a grandes voces pero los egos estarían generando conflictos. / Archivo TVNotas.

Denisse de Kalafe y María Conchita Alonso generarían tensión en el show ‘Despechadas’

Nuesta fuente reveló que, supuestamente, Denisse y María Conchita no permiten que las cosas fluyan:

“Lo que pasa es que 2 de ellas no están cooperando al 100%. Me refiero a las señoras Denisse de Kalafe y María Conchita Alonso. Esta última ha sido muy renuente a todo. Desde el principio dijo que Denisse no tenía las tablas suficientes para pertenecer al show”.

Además, comentó:

“Conchita ‘argumentó’ que Kalafe no tenía carisma, talento y mucho menos la trayectoria. O sea, llegó con una actitud muy alzada, egocéntrica y prepotente. Se entiende que no todas comenzaron al mismo tiempo, pero ¿por qué hacer de menos a la gente?”.

“Alonso busca la oportunidad para hacer comentarios, como: ‘Yo soy la estelar’ o ‘hay que tener talento para estar aquí’. De hecho, esos desplantes los hacía desde el inicio, cuando se enteró de que Denisse formaría parte de este show. Quieran o no, a veces los momentos padres se vuelven incómodos por estas situaciones y ya estuvo bueno”.

Ante esta situación, Denisse se habría defendido:

“A Denisse no le ha quedado de otra más que defenderse de los ataques que lamentablemente ha recibido. Sin embargo, ella también se metió con la carrera de Conchita. Le dijo que no tenía la trayectoria necesaria. La tachó de arrogante, engreída, alzada y m4m0n4”.

“Se han dado con todo. Hace unos días, me contaron que, mientras ensayaban, hubo una discusión. Pensamos que iban a llegar a los golpes. No es fácil convivir con ellas juntas. No se soportan”.

La tensión sería evidente en el show. Así las captamos el pasado 9 de mayo. / SGPRProducciones.

¿Duelo de egos en el elenco de ‘Despechadas’?

La persona de la producción del show, nos contó si es tarea fácil trabajar con las mujeres del elenco, que tienen una extensa trayectoria:

“No es nada sencillo lidiar con los egos de todas. Rocío Banquells, María del Sol, Ednita y Manoella no dan lata. Son muy respetuosas. No se han querido meter en problemas”.

“Por esa razón, no las hemos podido juntar a todas para dar promociones en los programas. Ha sido imposible reunirlas y, cuando lo hacemos, se generan tensiones innecesarias. Algunas no entienden que absolutamente todas son leyendas”.

“Denisse es una mujer tranquila, pero no se deja. Le propuso a María Conchita dejar de pelear por el bien de todas. Pactaron una tregua y, al parecer, funcionó. En la presentación en el Auditorio y en el homenaje a Dulce se comportaron”, concluyó.

¿Quién es Denisse de Kalafe? Su trayectoria

Denisse

En 1982 compuso, sin duda, el más grande de sus éxitos musicales: “Señora, señora”.

Lanzó varios álbumes musicales, como: ‘De Kalafe’ (1967), ‘DeKalafe’ (1972), ‘Cuando hay amor, no hay pecado’ (1979), ‘Denise’ (1980), ‘Mis 15 años en México’ (1987) y ‘Hacer y deshacer’ (2005).

Denisse habló acerca del amor / Instagram

María Conchita Alonso su trayectoria

María Conchita Alonso Miss princesita , de Venezuela (1971).

, de Venezuela (1971). La vimos actuando en: ‘Estefanía’ (1979), ‘Luz Marina’ (1981), ‘Cuerpos clandestinos’ (1991), ‘Alejandra’ (1994), ‘The nany’ (1998) y ‘El señor de los cielos’ (2018), entre otros proyectos.

Lanzó álbumes musicales, como: ‘María Conchita’ (1984), ‘Mírame’ (1987), ‘Amor de madrugada’ (2016), ‘Lléname de ti’ (2020) y varios más.

María Conchita Alonso ha sido relacionada en los últimos meses al ex de la fallecida cantante Dulce. / Redes sociales.

Sobre el show ‘Despechadas, de mujer a mujer’

Es una gira que reúne en un mismo escenario a 5 mujeres, leyendas de la música, de los años 80 y 90, que marcaron una época.

La gira está conformada por: María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del sol, Manoella Torres y Ednita Nazario, artista invitada en algunas presentaciones.