Denisse de Kalafe aclara si tuvo un romance con Laura Zapata tras afirmaciones de Yolanda Andrade

Hace algunos meses, Yolanda Andrade aseguró que Laura Zapata había tenido un romance con dos mujeres reconocidas del medio artístico. Si bien no quiso decir nombres, se comenzó a especular sobre la identidad de las supuestas exparejas de la actriz.

De acuerdo con información de diversos medios de comunicación, la villana de telenovelas salió con la hoy fallecida actriz Renata Flores y la cantante Denisse de Kalafe, quien es mayormente reconocida por su sencillo ‘Señora’.

Al intentar saber si esto era cierto, la prensa buscó a Laura Zapata, quien explotó contra los reporteros y afirmó que no respondería “preguntas de lupanar”.

Laura Zapata / Instagram: @laurazapataoficial

No te pierdas: Las Envinadas revelan la peor entrevista que han tenido y las redes apuntan que fue en Montse & Joe

“No voy a entrar en ese lupanar. No tengo nada (que decir). No voy a estar contestando preguntas de lupanar. Soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. No voy a adentrarme en ese basurero”, dijo.

Recordemos que Yolanda Andrade y Laura Zapata no se llevan bien. A lo largo de los años, han tenido una tensa guerra de dimes y diretes. Incluso, la actriz señaló a la conductora de ser la culpable de que la relación con su hermana Thalía no sea la mejor.

Te podría interesar: Menopausia: mantén tus músculos y gana vitalidad

Denisse de Kalafe aclara si tuvo un romance con Laura Zapata

En medio de todo esto, Denisse de Kalafe pone un alto a la especulación y aclara si realmente hubo algo más que una amistad entre ella y Laura Zapata.

En una reciente entrevista para el programa ‘Chismorreo’, la intérprete de origen brasileño aseguró que Yolanda Andrade era una “muy buena publicista”, pues es experta en “inventar rumores” para seguir dando de qué hablar.

“Yolanda es una gran publicista. Ella es una reina de la publicidad. Lo que sea para inventar, para que ella esté en la evidencia”, indicó.

La artista afirmó que entre ella y Laura solo existe una bonita amistad, pues se conocen de varios años y hasta sus familias se conocen.

“Laura Zapata la conozco como conozco a su familia. Conozco a sus hermanas, a su mamá. Es una buena amiga. Si hubiera sido, yo lo hubiera dicho, no tengo ningún problema. No tengo problemas de estacionamiento”, concluyó.

Mira: Wendy Guevara reacciona a comparaciones con Karol G en la ‘Copa América’ y no le hace gracia

Denisse de Kalafe desmiente a Yolanda Andrade, no tuvo romance con Laura Zapata👇| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/rDkEXkVTUb — Chismorreo (@ChismorreoTv) July 26, 2024