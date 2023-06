María Conchita Alonso confiesa que padeció bulimia y anorexia en su juventud

En el pasado la cantante afirmó que dicha enfermedad fue provocada por las humillaciones que le hizo una de sus exparejas, quien le decía a cada instante que estaba gorda.



La actriz y cantante María Conchita Alonso reconoce que no ha sido fácil mantener su figura, pues a lo largo de los años, ha tenido que luchar contra el sobrepeso, situación que la llevó, en algún momento, a padecer bulimia, sin que lo reconociera, ni se atendiera, por lo que aconseja cuidar al máximo la salud.

Fue ahora en una entrevista para La Cueva de Alvaro, narró que en su juventud paso pro problemas alimenticios a causa de un exnovio que tuvo.

“Tuve un novio que se la pasaba diciéndome que estaba gorda cuando en realidad no lo estaba. Hacía todos los días de cinco a siete clases de ballet y jazz, pero estaba bien. A él no le iba bien y eso lo utilizaba para bajarme el ánimo”, aseguró la intérprete de “Noche de Copas”.

María Conchita reconoce que el artista, además de su salud, debe cuidar al máximo su apariencia. / Instagram: @mariaconchita_a



Siendo aquí donde su decisión por dejar de comer tomó fuerza; sin embargo se dio cuenta que vomitar podría “ayudarle” vomitar, por lo que comenzó con la mala practica de comer lo que quisiera pero vomitarlo.

Ademas, María Conchita indicó que sufrió al detectarse puntos rojos en el cuello y fuertes dolores de pecho.

“Se me había abierto un hueco en el esófago, entonces la quemazón me estaba rompiendo el pecho... sentía que me estaba muriendo”, confesó.

La cantante también aseguro que un optimo tratamiento y medicamento la hicieron salir de la enfermedad, es por eso que hoy exhorta a todas las nuevas generaciones que no se dejen llevar por los estereotipos, pero tampoco caer en la aceptación de cuerpo grandes o muy delgados.