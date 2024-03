María Conchita Alonso destapa que tuvo un pleitazo con Meryl Streep: “No es tan linda como se piensa”

Resulta que María Conchita Alonso se sinceró recientemente y reveló durante una entrevista en el programa ‘Todo para la mujer’ que su encuentro con la premiada actriz Meryl Streep no fue la mejor. Según ella, la icónica actriz no es tan encantadora como muchos piensan.

La cantante de ‘Una noche de copas’ dijo que todo empezó cuando se conocieron en una cinta que realizaron juntas, “nosotras hicimos una película juntas que se llamó ‘La casa de los espíritus’. La verdad es que era muy simpática, estuvo fabulosa. En la premier en Nueva York estuvo encantadora, amándome, amándome”, dijo.

Sin embargo, confesó: “Tengo una historia con Meryl Streep que bueno… Todo el mundo la ama, la adora y la verdad es que no es tan linda como se piensa”.

¿Qué pasó entre Meryl Streep y María Conchita Alonso?

María Conchita recordó en la entrevista que dejó su carrera para dedicarse al activismo para “salvar a Venezuela”, entonces los grandes artistas de Hollywood que apoyaban a Hugo Chávez, comenzaron a caer de su agrado por las ideas políticas que tenían. Así pasó con Meryl Streep y por eso tienen una enemistad.

“En Hollywood amaban a Chávez. Cuando yo me entero que figuras con las que yo protagonicé películas, como Sean Penn, Danny Glover y otros, empezaron a hablar bien de Chávez y Fidel no me lo podía creer”, contó.

María Conchita Alonso (@MariaConchita_A) comparte con Maxine Woodside (@maxwoodside) sus experiencias en Hollywood revelando el roce que tuvo con Meryl Streep. “Yo abandoné mi carrera cuando estaba en el top por salvar a Venezuela, qué ilusa”, añadió. #TodoParaLaMujer pic.twitter.com/253jtMl2c4 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 4, 2024

“Empecé a hablar y ya me conocen. Entonces, la mayor parte de Hollywood me dio la espalda porque ellos son del lado que yo no soy”, agregó.

Más tarde, María se enfrentó a Oliver Stone, amigo de Streep por sus posturas políticas y contó: “Meryl Streep seguro es amiga de Oliver Stone y yo hice una campaña en contra de Oliver Stone por tres meses, porque él hizo un documental o una película a favor de Chávez. Él me saca ahí atacándome. Al comienzo de esa película salgo yo dando una entrevista en Fox”.

Finalmente, María Conchita terminó su relato diciendo cómo fue el ríspido encuentro con la actriz después de todo esto: “Meryl es amiga de todos ellos. Entonces en un evento, en una premier cuando la vi… con su mirada bueno, como dicen que ‘si las miradas matasen’. Fue muy lamentable”.

