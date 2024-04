LCDLF4: Ariadna regala cremas a conductoras de Telemundo y advierte que “no las pedirá de vuelta”

Sin duda alguna, Ariadna Gutiérrez ha dado mucho de qué hablar dentro y fuera de La casa de los famosos de Telemundo. Durante su estancia en el show, mantuvo un intenso “triángulo amoroso” con Lupillo Rivera y Clovis Nienow.

Previo a su salida, la modelo rechazó tajantemente al cantante y señaló que su intención no era “conseguir novio” en ese momento. No obstante, siempre se mostró muy cercana a Clovis, lo que habría hecho enfurecer al artista.

Tras la eliminación de la colombiana, el hermano de la fallecida Jenni Rivera comentó que Ariadna se había “quedado” con su crema “de 2 mil dólares”, a pesar de que ella estaba molesta con él.

“Si Ari estaba tan enojada conmigo, ¿tú crees que me regresó la crema de $2 mil (dólares) que le regalé?” Lupillo Rivera

Ariadna Gutiérrez posando seria / Captura pantalla: La casa de los famosos

Ariadna le regresa su “crema carísima” a Lupillo

Al enterarse de lo que dijo Lupillo, la colombiana no dudó ni un segundo en mandar un dron a la casa para devolverle la famosa crema, junto a una carta en la que afirma haber intentado regresarle dicho producto en diversas ocasiones.

“Lupillo, no sabía que te hiciera tanta falta esta crema. A pesar de que intenté devolvértela dos veces y me dijiste que no, aquí la tienes. No te preocupes, ni la utilicé. Dile a (Rodrigo) Romeh y a Maripily (Rivera) que los quiero y los extraño mucho”, decía el manuscrito.

Ariadna le regresa la crema a Lupillo#LCDLF4 pic.twitter.com/Tuj82zPLON — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 24, 2024

Ariadna regala cremas y advierte que “no las pedirá de regreso”

Recientemente, Ariadna Gutiérrez asistió al programa ‘La mesa caliente’. Durante su invitación, la modelo aprovechó para regalar a las presentadoras algunas de las cremas que ha recibido.

“Me han regalado todas estas cremas. No una, ni dos, muchísimas. Yo se las traje a ustedes de regalo. La que quieran, tómenla” Ariadna Gutiérrez

Y remató diciendo: “No se las voy a pedir de vuelta”. La respuesta de la colombiana provocó muchas risas entre las conductoras, quienes agradecieron a la famosa por el lindo detalle.

“¿No las tienes que devolver?”, preguntó una de las presentes, a lo que Ariadna respondió que no y volvió a explicar que, desde su salida del reality, muchos fans le han obsequiado cremas.

Ariadna le regala cremas a las conductoras de”La Mesa Caliente”#LCDLF4 pic.twitter.com/uZdyuqMj5F — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 25, 2024

¿Cuál habría sido el costo real de la polémica crema?

Si bien Lupillo aseguró que la crema costaba alrededor de 2 mil dólares, ‘la Divaza’ sostuvo que dicho objeto realmente tiene un valor de 64 dólares.

“Perdónenme, pero esa crema no vale dos mil, aquí tengo la prueba. Vale 64 dólares”, expresó el influencer.

Por otra parte, los fans se han dado a la tarea de buscar la famosa crema en diversas plataformas de venta. Si bien el precio varía dependiendo del proveedor, se descubrió que el precio no supera los 100 dólares.

