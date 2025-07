La casa de los famosos México 2025: Karina Torres responde a Priscila Valverde por lo de “Karina Torres premium”

La mañana del 16 de julio, el nombre de Priscila Valverde se volvió tendencia tras confirmarse como la octava participante oficial deLa casa de los famosos México 2025. La joven de 24 años, originaria de Acapulco, ha sido finalista en Top model of the world 2020, concursante destacada en Miss universo México 2024, y llega con una fuerte presencia mediática y una comunidad de fans que la respaldan.

Aunque su nombre no aparecía en las filtraciones previas, su llegada encendió las redes, sobre todo por las comparaciones con Karina Torres, influencer, reina del “nadaqueveriento” y amiga cercana de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La casa.

Lo que parecía una simple anécdota se volvió viral por la forma como Priscila lo expresó en su presentación oficial ante cámaras.

A Priscila Valverde octava habitante de La casa de los famosos México la nombraron “Karina Torres premium” / Instagram

¿Qué dijo Priscila Valverde, nueva habitante de La casa de los famosos México 2025 sobre Karina Torres, “la Perdida”?

Durante su presentación en el canal oficial del reality en YouTube, Priscila Valverde habló abiertamente sobre el hate que recibe en redes. Con una actitud relajada, aseguró que ya está acostumbrada, especialmente a las constantes comparaciones con ‘la Perdida, Karina Torres. Lejos de molestarse, lo tomó con humor y soltó una frase que no pasó desapercibida:

“Son los calificadores más rudos. A mí me traen una carrilla con Karina Torres. Todo el tiempo me dicen Karina Torres premium”. Priscila Valverde

La frase no tardó en generar reacciones. Para muchos fue una simple broma; para otros, una provocación. Ella misma aclaró que ya está acostumbrada al escrutinio en línea:

“Ya estoy más calidita en los comentarios, las críticas… Ahorita me dicen: ‘Ni en tu casa te conocen’ y claro que me conocen. Me conocen muy bien”. Priscila Valverde

Este tipo de declaraciones, aunque casuales, alimentaron el interés por ver cómo reaccionaría Karina Torres ¡y ya le contesto!

¿Cómo respondió Karina Torres a Priscila Valverde, la octava habitante de la casa de los famosos México?

La reacción llegó, pero no desde el enfrentamiento, sino con el humor e ironía que caracterizan a Karina Torres, quien prefirió tomarlo con ligereza... y algo de sarcasmo.

Un usuario le preguntó directamente: “¿Qué opinas que la Miss Universo que va a entrar a La casa de los famosos pide que no la comparen contigo, que ella sí es conocida, no como tú?”

Karina respondió de forma directa pero sin perder el estilo: “No seas mentirosa y enredosa. No dijo eso, jota. Yo he visto todas sus entrevistas de mi amiga personal”.

Y por si fuera poco, remató con una historia ficticia en tono de burla que desató carcajadas en redes: “De hecho estuvimos compitiendo juntas. No sé si te platicó eso. Estuvimos en la misma competencia y la verdad yo decidí ese día —que ganó ella— salirme de la competencia porque todos los jueces me decían que yo iba a ganar, y pues la verdad hermanas, dije: ‘No, pues mejor que gane ella’, y yo la verdad ya no quise entrar”.

Lejos de alimentar un pleito, Karina desactivó la polémica con humor, ironía y sin caer en ataques. La audiencia lo notó y lo celebró.

¿Cómo reaccionaron los fans a la respuesta que ‘la Perdida’ le dio a Priscila Valverde por asegurar que le decían Karina Torres premium?

La forma en que Karina Torres enfrentó la situación sin generar odio hacía Priscila Valverde fue muy bien recibida por su comunidad de seguidores, quienes convirtieron la conversación en una secuencia de bromas y elogios hacia ella.



“Dicen por allí que la Miss Universo Priscila Valverde será quien interprete a Karina Torres en su serie autobiográfica…”

“Seguro la miss fue la doble de acción de Karina en la película apocalíptica, porque pues mi licenciada Karina no podía lastimarse las uñas”

“Me encanta cómo ella no genera odio, simplemente fluye +”

“Amo cómo Kari no se prestó al hate hacia Priscila”

“¡Se arma la película sola porque ella es la protagonista de su historia!”

Incluso frases como “Así se conoce a las personas, como frenan el odio hacia otra persona, fluyendo con la vida” se viralizaron entre usuarios que vieron en Karina un ejemplo de cómo manejar la controversia con elegancia.

