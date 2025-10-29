Karina Torres será hospitalizada de emergencia; la someterán a cirugía ¿Cuál es su estado de salud?

Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’, informó que será hospitalizada de emergencia después de enfrentar un problema de salud en las últimas semanas. La decisión de la influencer surge tras detectar una molestia que, aunque comenzó a mejorar, requiere atención médica para ser tratada completamente. ¡Entrará a cirugía!

Karina Torres reveló que tendrá una cirugía por problemas de salud. / Foto: IG/karinatorrea

¿Por qué Karina Torres será hospitalizada de emergencia y entrará a cirugía?

Durante una entrevista para el programa Hoy, Karina Torres relató que tendrá una cirugía para retirarse los biopolímeros de los glúteos tras empezar con complicaciones de salud. La influencer detalló que todo comenzó hace casi un mes, cuando notó una pequeña inflamación.

“Hace casi un mes me salió un mes, me salió un absceso, una bolita en la pompi izquierda”, contó la creadora de contenido ante las cámaras.

Con el paso de los días, explicó que el problema de salud fue empeorando. “Después se me fue haciendo más, más, me fue creciendo, se me fue inflamando hasta que me tronó”, dijo al recordar cómo la situación se volvió más incómoda. Finalmente, señaló que aunque el absceso comenzó a cerrarse requiere atención médica, su estado de salud se reporta estable.

Karina Torres compartió que la complicación comenzó con una pequeña bolita que se inflamó con el tiempo. / Foto: IG/karinatorrea

¿Quién es Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’ que tendrá una cirugía?

Edna Karina Torres Hernández, mejor conocida como Karina Torres, nació en León, Guanajuato, el 4 de agosto de 1990, y es una creadora de contenido, comediante, actriz y estilista profesional mexicana.

Se dio a conocer por su participación con ‘las Perdidas’, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez, con quienes ha colaborado en distintos proyectos dentro y fuera de redes sociales.

Nacida en el barrio de San Juan de El Coecillo, Karina enfrentó desde joven una etapa difícil marcada por problemas de adicción que comenzaron a los 15 años y se extendieron por más de una década. Durante ese periodo, se alejó de su familia y atravesó momentos de vulnerabilidad que ha compartido abiertamente en entrevistas y transmisiones en vivo.

Tras lograr su rehabilitación, Karina retomó su vida y su carrera, enfocándose en la creación de contenido digital. En YouTube desarrolla la serie “Migajeras por el mundo”, donde viaja junto a celebridades y amigos a distintos destinos como Colombia, Costa Rica, Puerto Rico y el Caribe, mostrando experiencias de viaje y encuentros con diferentes culturas.

En julio de 2023, la youtuber anunció a sus seguidores que, después de un tiempo de preparación, había obtenido su título como estilista profesional en la Academia de Belleza y Cosmetología León.

Karina Torres: trayectoria, proyectos y aportaciones lingüísticas

Aunque no participó en el video original que hizo viral a las Perdidas, Karina Torres se integró oficialmente al grupo en 2023 como parte del llamado Clan de las Perdidas. Desde entonces, participó activamente en las producciones y presentaciones del colectivo. Su frase “nadaqueverienta” se volvió popular en redes sociales, convirtiéndose en una expresión característica dentro del lenguaje digital.

En enero de 2025, el grupo compartió un adelanto del videoclip que grabaron en Cuba, con el que anunciaron el inicio de su carrera musical. Un mes después, lanzaron el sencillo “Perdidas Empoderadas”, tema que aborda las experiencias y desafíos que han enfrentado por su identidad como mujeres trans.

Ese mismo año, la Academia Mexicana de la Lengua (AML) reconoció oficialmente el término “nadaqueveriento”, originado por Torres, como un adjetivo de uso coloquial en México. La palabra, derivada de la expresión “nada que ver”, se emplea para describir algo o alguien fuera de lugar o sin relación con el contexto. La AML destacó este neologismo como un ejemplo de la manera en que las redes sociales influyen en la evolución del idioma y reflejan las nuevas formas de comunicación popular.

Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez, ‘las Perdidas’, son de las personalidades más virales de Internet. / Foto: IG/karinatorrea

