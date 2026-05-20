¿Paola Suárez reaparece golpeada tras accidente automovilístico? Rompe en llanto y revela “voy a tomar terapia”

Paola Suárez vuelve a aparecer tras su aparatoso accidente automovilístico en León y lo hace entre lágrimas, asustada y en shock. La influencer rompió el silencio, negó manejar en estado inconveniente, reveló cómo ocurrió el choque, habló de sus lesiones y confesó que buscará ayuda profesional tras el impacto emocional.

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Paola Suárez sufre accidente / Redes sociales

¿Qué pasó en el accidente automovilístico de Paola Suárez en León, Guanajuato?

El accidente automovilístico de Paola Suárez en León, Guanajuato, se volvió tendencia en cuestión de horas. La influencer, conocida por ser cercana a Wendy Guevara, protagonizó un fuerte choque la noche del martes 19 de mayo que dejó impactados a fans, amigos y a todo el mundo del espectáculo.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el percance habría ocurrido tras una presunta discusión momentos antes del impacto. Fuentes cercanas a Seguridad Pública señalaron que un hombre supuestamente se le atravesó a la camioneta para impedir que se retirara. Esto habría provocado que Paola intentara esquivarlo, terminando por estrellarse contra un camión de refrescos.

La fuente conocida como “La tía Sandra” aseguró que el lesionado podría ser alguien cercano a la influencer, relacionado con desacuerdos personales, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

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¿Existe un video previo al accidente automovilístico de Paola Suárez y qué muestra realmente?

Tras el accidente automovilístico de Paola Suárez, comenzaron a circular en redes sociales varios videos y rumores que buscaban explicar lo sucedido. Uno de los más comentados fue un clip difundido por la cuenta “Más farándula news”, donde supuestamente se veía a Paola conduciendo antes del choque.

El mensaje que acompañaba el video decía: “Imágenes exclusivas de Paolita Suárez antes del accidente”.

En la grabación, la influencer aparece manejando una camioneta, presuntamente la misma del accidente, diciendo que era “4x4”. Sin embargo, con el paso de las horas se confirmó que el video no correspondería al día del accidente, por lo que todo quedó en una especulación viral.

Este tipo de contenido solo aumentó la confusión entre seguidores, quienes no sabían en qué versión creer sobre el accidente automovilístico de Paola Suárez.

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¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez tras su accidente automovilístico y qué dijo al reaparecer?

Luego de horas de incertidumbre, fue la propia Paola Suárez: quien reapareció el miércoles 20 de mayo en el programa De primera mano, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, para contar su versión.

La influencer reveló que ya fue dada de alta y se recupera en casa, aunque sigue con molestias físicas y emocionales:

“Recuperándome aquí en casa, hace unas horas salí del hospital... estoy muy, muy, muy asustada de todo esto que pasó y más cuando me meto a mis redes sociales, que me andaban diciendo que ya no estaba en este mundo”. Paola Suárez

Paola también habló del impacto de los rumores sobre su supuesta muerte: “Ay, no, me asusté bien feo… hay veces que la gente también es muy mala y empieza a publicar: ‘Ay, que descanse en paz’”.

Sobre sus lesiones, detalló: “Solamente traigo moretones, rasguños, tengo adolorido el cuello y lo de las costillas… sentía que se me salía el alma”.

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¿Paola Suárez iba en estado de ebriedad al momento del accidente? Esto fue lo que respondió

Uno de los temas que más revuelo generó tras el accidente de Paola Suárez fueron las versiones que apuntaban a que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la influencer negó categóricamente esa versión y explicó qué sucedió antes del impacto.

“No, de hecho veníamos de cenar… Perdí como el control del volante y me estampé con el camión… Gracias a Dios traía el cinturón”. Paola Suárez

También relató que una vecina la ayudó a llegar al hospital: “Llega una señora… y me dice: ‘Yo te llevo, yo te llevo’”.

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¿Por qué Paola Suárez quiere tomar terapia psicológica tras el accidente y su fuerte crisis emocional?

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Paola Suárez confesó que el accidente la dejó emocionalmente afectada y que incluso considera buscar ayuda profesional para procesar lo ocurrido.

“Creo que voy a tomar terapia psicológica porque sí veo las imágenes y sí me asusto bien”, declaró entre lágrimas.

La influencer reconoció que todavía se siente en shock y que emocionalmente no logra sentirse estable tras el fuerte accidente.

“Sí estoy como afectada, estoy así como asustada, estoy así como en shock… casi siento como si estuviera vacía” Paola Suárez

Sus declaraciones generaron una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de cariño y recuperación en redes sociales. Por ahora no dio más detalles de sus lesiones ni como se ve físicamente pues la llamada fue por voz.