Paola Suárez: Filtran VIDEO supuestamente antes del accidente, ¿iba peleando con un hombre? Esto aseguran

El accidente automovilístico sufrido por Paola Suárez la noche del martes 19 de mayo, dejó impactados a sus seguidores y amigos. Tras saberse la noticia, revelaron aterradores detalles del momento, en el que aseguran iba discutiendo con alguien. ¿Qué pasó exactamente?

Paola Suárez sufre accidente / Redes sociales

¿Paola Suárez discutió con una persona antes de su accidente automovilístico?

Durante las últimas horas han surgido varias versiones en torno al accidente automovilístico protagonizado por Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara.

En la mayoría de las historias, señalan que Paola presuntamente habría discutido momentos antes con una persona, razón por la que habría tenido el aparatoso percance:

De manera extraoficial, fuentes cercanas a Seguridad Pública señalaron que antes del accidente aparentemente ocurrió una discusión o confrontación con otra persona. Un hombre presuntamente se le atravesó a la camioneta para evitar que Paola se retirara del lugar, por lo que ella habría intentado esquivarlo para no atropellarlo, terminando por impactarse contra el camión de PEPSI. La tía Sandra

La misma fuente ‘La tía Sandra’, señaló que la persona lesionada podría tratarse de alguien cercano a la influencer, presuntamente relacionado con problemas o desacuerdos personales.

Por último, señalaron que no ha sido localizada en sitios cercanos al accidente: “ Paolita Suárez no fue localizada en el sitio del percance. Tampoco en ningún hospital cercano ”, dijo la fuente.

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Revelan detalles del accidente de Paola Suárez / X: La tía Sandra y redes sociales

¿Filtraron VIDEO minutos antes del accidente automovilístico de Paola Suárez?

Tras lo ocurrido con Paola Suárez en León, Guanajuato, cientos de mensajes comenzaron a surgir en redes sociales, muchos de ellos, con especulaciones sobre el accidente.

Varias cuentas comenzaron a difundir un video en el que se aprecia a Paola manejando a lo que muchos suponen “a gran velocidad”, antes del accidente automovilístico.

Una de las cuentas fue “Más farándula news”, página que escribió el siguiente mensaje:

Imágenes exclusivas de Paolita Suárez antes del accidente. Más farándula news

En la grabación solo se ve a Paola Suárez conduciendo su camioneta, presuntamente la misma en la que se accidentó, haciendo referencia a que es “4x4". Sin embargo, dicho video no correspondería al día de ayer 18 de mayo, por lo que solo es una especulación.

Lee: Paola Suárez vive momento paranormal en su casa mientras realizaba una transmisión en vivo: VIDEO

Imágenes exclusivas de Paolita Suárez antes del accidente pic.twitter.com/O9OFPfLKca — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) May 20, 2026

¿Cómo reaccionó Vanessa Labios 4k al accidente de Paola Suárez?

Amigas cercanas a Paola Suárez se encontraban transmitiendo en vivo en sus respectivas cuentas. Este fue el caso de Vanessa Labios 4k, quien fue abordada por sus seguidores para hacerle llegar la noticia.

La primera reacción de Vanessa a los comentarios fue de negación, ya que en otras ocasiones han intentado hacerle una broma sobre un tema similar.

No es cierto, es broma. No les voy a hacer caso. Le voy a marcar a Wendy. No me contesta, eso quiere decir que no es cierto. Vanessa Labios 4K

Hasta el momento no hay más información sobre el estado de salud de Paola Suárez, todo se limita a que ya no se encontraba en el lugar de los hechos.

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