Vanessa Labios 4K recuerda el abuso que sufrió de un sacerdote, tras casi ser arrestada: “Sentí vergüenza”

Vanessa Labios 4K impactó a sus fans al hablar del abuso que sufrió cuando era menor de edad. Si bien ya había confesado en el pasado que fue víctima de este crimen, ahora abre su corazón y da más detalles de lo ocurrido. Este fue su desgarrador testimonio.

Vanessa Labios 4K / Redes sociales

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Así fue el abuso que vivió Vanessa Labios 4K cuando era menor de edad

Recientemente, Vanessa Labios 4K fue invitada a un pódcast. Durante la plática se sinceró sobre el abuso que sufrió, cuando apenas tenía 11 años, por parte de un sacerdote. La influencer contó que, durante su niñez, era monaguillo de una iglesia.

En aquel entonces, el cura siempre la invitaba a pasar a su oficina para “descansar” en lo que empezaban las misas. Relató que, al principio, solo se acostaban uno al lado del otro. No obstante, con el tiempo, el asunto escaló y comenzó a pedirle que se quitara la ropa.

“Al principio me pasaba a su cuarto y nos acostábamos. (Me decía): ‘Vamos a descansar en lo que empieza la otra misa’, porque a veces me tocaba ofrecer la misa o un bautizo o una primera comunión. En lo que llegaba la otra misa, nos encerrábamos en su cuarto. Al principio no me hacía nada, pero ya una vez yo recuerdo que me dijo: ‘Vamos a quitarnos la ropa’”, contó.

Relató que sentía mucha “vergüenza” cuando la forzaban a hacer eso. Por si esto fuera poco, su agresor también la obligó a tocarlo.

“Todavía era un niño; tenía 11 años. Dijo: ‘Vamos a quitarnos la ropa para descansar’. Cuando me dijo eso, yo sentí mucha vergüenza. Me dice: ‘Quítatela’. Él se empieza a quitar la ropa… Se acuesta, me quito toda mi ropa y me dice: ‘Hazme un masaje. Mira, con tus manos hazme así en la espalda’. Cuando se voltea, tenía su… (miembro)... Me dice: ‘Hazme un masaje aquí (en mi miembro)’. Él solito agarra mis manos y me las pone. Me puso a mas…” Vanessa Labios 4K

Contó que en aquel entonces no sabía nada sobre el cuerpo humano, por lo que no era consciente de que la situación estaba mal. No fue hasta que creció que pudo entender que había vivido un abuso.

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¿Por qué casi arrestan a Vanessa Labios 4K?

Otro tema por el que Vanessa Labios 4K se volvió viral fue por el casi arresto que sufrió hace unos días. El momento incómodo se suscitó en las calles de Monterrey, Nuevo León. La influencer estaba grabando en las afueras de un hotel cuando una patrulla se acercó a ella.

Los policías creían que estaba “vendiendo su cuerpo” en la calle, por lo que la iban a detener por falta administrativa. Afortunadamente, la influencer pudo aclarar el asunto y no la subieron a la patrulla.

Aunque las cosas salieron bien, lo ocurrido generó mucha indignación en redes sociales, ya que esta no es la primera vez que Vanessa es confundida con una “mujer de la noche”.

Vanessa Labios 4K / Redes sociales

¿Quién es Vanessa Labios 4K?

Vanessa Vázquez, mejor conocida como Vanessa Labios 4K , es una influencer mexicana.

Es originaria de León, Guanajuato.

Empezó a crear contenido en 2020. Con el tiempo se hizo popular por su carisma y su cercanía con Wendy Guevara.

Normalmente hace transmisiones en vivo contando sus anécdotas.

Tiene más de 350 mil seguidores en TikTok. Más de 100 mil en YouTube y más de 400 mil en Instagram.

Ha participado en eventos de la comunidad LGBT+.

Estuvo contemplada para ‘El Tenorio Cómico’, pero al final la despidieron.

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