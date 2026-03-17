Vanessa 4K suelta lo que sabe de Kimberly, ‘la más Preciosa’ y la brujería: ¿Hace crueles sacrificios?

Vanessa Labios 4K rompió el silencio sobre los comentarios que han circulado en redes sociales y que involucran a Kimberly, ‘la más Preciosa’, con una supuesta práctica de brujería con perritos, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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¿De dónde surgen los rumores sobre que Kimberly, ‘la más preciosa’ hace brujería con perros? / Foto: IG/kimberly_lamaspreciosa

¿De dónde surgen los rumores sobre que Kimberly, ‘la más Preciosa’, hace brujería con perros?

Los señalamientos en torno a Kimberly, ‘la más Preciosa’, comenzaron a tomar fuerza luego de que Charlotte Lascurain habló del tema en un encuentro con medios de comunicación. Ahí, la influencer compartió su percepción sobre situaciones que, dijo, le han generado inquietud y que tendrían una supuesta relación con prácticas de brujería.

Las declaraciones también retomaron antecedentes entre ambas, luego de que en el pasado enfrentaron polémicas públicas. Además, anteriormente Charlotte Lascurain mencionó que, según su versión, sostuvo un breve vínculo con Óscar Barajas, marido de Kimberly, lo que habría sumado tensión a la relación entre las involucradas.

“Con ella (Kimberly, ‘la más preciosa’) me da miedo encontrármela en persona porque siento que es una persona que no controla sus emociones y que no controla lo que siente, estaba viendo videos y de pronto ella si me ve y lo que pasó con su esposo, a lo mejor hasta me va a golpear. Siento que ella de alguna forma u otra ha influido para que a veces a mí me vaya mal, es que a veces siento eso (brujería), a veces siento cosas raras, a veces sueño, por ejemplo, cosas extrañas y eso, y de pronto como que hay una energía que me hace sentir que ella me está haciendo algo”. Charlotte Lascurain

Sobre el origen de sus temores, agregó: “Yo vi unos videos de Kimberly que supuestamente ella ofrenda perros a la Santa Muerte, yo respeto y cada quien puede creer en lo que quiera, pero qué miedo porque, de pronto, la he soñado y que yo vea eso de que ofrenda perros, me da miedo”.

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¿Qué dijo Vanessa Labios 4K sobre Kimberly, la más Preciosa?

Vanessa Labios 4K fue cuestionada en entrevista con medios sobre los rumores que circulan en redes sociales en torno a Kimberly, ‘la más Preciosa’, relacionados con supuestos sacrificios con perritos. Al abordar el tema, la creadora de contenido compartió su postura y habló desde la relación que ha mantenido con ella desde hace años.

“Yo digo que no, hay una amistad muy grande que es desde niños, pero yo digo que no, son puras especulaciones, yo conozco a Kimberly desde que estábamos más jóvenes y no creo que haga eso más cuando tiene una madre que es muy buena persona con ella”, expresó, al tiempo que rechazó las versiones que han tomado fuerza en plataformas digitales.

Vanessa Labios 4K también se refirió al distanciamiento que ha tenido con integrantes de ‘las Perdidas’, entre ellas Wendy Guevara y Paola Suárez. “De repente nos distanciamos por cosas que pasan y a veces el fandom influye, pero no hay nada de eso de brujería, nada de eso existe”, señaló, al explicar que las diferencias no están relacionadas con las versiones que han circulado.

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Kimberly, ‘la más preciosa’ y rumores de brujería con perritos: Vanessa Labios 4K responde. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Kimberly, ‘la más Preciosa’?

Kimberly, ‘la más preciosa’ es una creadora de contenido originaria de León, Guanajuato, que comenzó a ganar visibilidad en redes sociales a partir de videos que conectaron con una amplia audiencia. Su presencia digital creció de forma constante, lo que la llevó a convertirse en una figura reconocida dentro del entretenimiento en línea en México y entre comunidades hispanohablantes.

Con el paso del tiempo, su actividad en plataformas digitales se amplió hacia otros espacios, incluyendo participaciones en eventos públicos, colaboraciones con distintas marcas y apariciones en programas de televisión. También ha formado parte de proyectos escénicos, como la obra Perfume de Gardenia, donde ha compartido escenario con figuras de la televisión mexicana.

De manera paralela, Kimberly, la más preciosa ha participado en giras y presentaciones en México y otros países, además de integrarse a campañas y eventos enfocados en temas sociales. Su presencia en marchas y actividades relacionadas con la diversidad ha sido constante, al igual que su colaboración en proyectos de concientización y entretenimiento dirigidos a públicos diversos.

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