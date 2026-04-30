La mansión VIP: Participante intenta escapar del reality tras ‘rechazo’ de influencer ¿rompió la puerta? VIDEO

Un momento de alta tensión se vivió en La mansión VIP la noche del 29 de abril, cuando uno de los participantes protagonizó un “intento de fuga” frente a todos sus compañeros. El video ya es viral y la producción ya analiza su expulsión inmediata. ¿De quién se trata?

Primer eliminado de ‘La mansión VIP’ / Redes sociales

¿Quién es el participante de La mansión VIP que intentó escapar del reality?

Esta nueva polémica señala al creador de contenido español, Naim Darrechi, como protagonista, ya que un episodio de presunto enojo terminó con las instalaciones dañadas y un intento de fuga. El joven intentó forzar la puerta, ¿para abandonar el reality?

En comentarios muchos se preguntaban la razón por la que Darrechi tomó dicha actitud, y varios contestaron que fue por el presunto rechazo de Katy Cardona, otra de las participantes:



“Katy lo beso y uso luego lo rechazo y el tipo colapso”,

“Katy le agradeció por las flores pero no por eso significa que ya habría una relación formal y no le gustó. (...) Quitaron el alcohol porque ya estaba tomado y creo que ahorita se intentó fugar” y,

“Él a huev* quiere cambiarse de cuarto por Katy, cuando ella ya dijo que no quiere nada con él”.

Esta línea no ha sido confirmada, pero es la teoría más repetida en plataformas digitales. ¿Qué pasará exactamente?

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Naim desmadro la puerta de la lavandería a golpes porq según no lo dejaban salir a fumar, entraron guardias a quitarles todo el alcohol. Solo se vio cuando se puso a jalar la puerta de enfrente para salir. pic.twitter.com/q3xWCicM2c — ۟ (@wh52x) April 30, 2026

¿La mansión VIP expulsará a Naim Darrechi de manera definitiva?

Lo ocurrido con Naim Darrechi en La mansión VIP parece no pasará desapercibido, pues después de que se difundiera el video y se reportaran daños en diversas partes del reality, la producción lanzó un mensaje en redes sociales.

“ Pueden ir al canal de Whatsapp a votar si quieren que Naim sea expulsado o vaya directamente nominado esta semana y de paso escuchen el audio ”, se lee en el mensaje.

Internautas aseguran que Darrechi tiene problemas emocionales, y que estas conductas podrían repetirse en un futuro en caso de continuar en la competencia.

Al momento de esta no ha habido un anuncio oficial por parte de la producción, así que no se ha decidido si su continuidad está en riesgo o si habrá un castigo tras los hechos.

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La mansión VIP busca castigo para Naim / X: La Mansión VIP

¿Quién es Naim Darrechi y qué polémica tuvo con Yeri MUA?

Naim Darrechi es un creador digital español ampliamente reconocido en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se posicionó como uno de los influencers más seguidos en el mundo hispanohablante.

Desde joven comenzó a publicar contenido en plataformas como Instagram y Musical.ly, aunque su salto a la fama ocurrió alrededor de 2019, cuando sus videos de lip-sync, coreografías y estilo de vida comenzaron a viralizarse.

Con el paso del tiempo, amplió su presencia digital hacia espacios como YouTube e Instagram, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, viajes y colaboraciones con otros creadores.

Su nombre cobró mayor notoriedad en México en 2023, tras su relación con Yeri MUA, así como por una polémica en la que fue señalado por agredir a reporteros del programa Ventaneando, situación que derivó en problemas legales que lo llevaron a pasar tiempo en prisión.

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