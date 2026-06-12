¿Segunda temporada de ‘La mansión VIP’ se cancela? Mhoni Vidente hace revelación sobre el reality
A través de una transmisión en vivo, Mhoni Vidente habló sobre la siguiente temporada de ‘La mansión VIP’, reality creado por ‘HotSpanish’.
Sin duda alguna, uno de los realities más exitosos de los últimos meses ha sido ‘La mansión VIP’, creado por el influencer ‘HotSpanish’. Con duración de un mes, reunió a varias celebridades que lucharon por ganar el premio de dos millones de pesos.
Tras el triunfo de Sol León, muchos se han preguntado sobre la segunda edición. Roberto González, nombre real de ‘HotSpanish’, ya confirmó que sí habrá una nueva temporada. Sin embargo, no se han dado más detalles al respecto.
El tema volvió a surgir luego de que Mhoni Vidente hiciera una serie de revelaciones sobre el proyecto. ¿Se cancela? Te contamos lo que dijo.
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¿Qué ha dicho HotSpanish sobre la segunda temporada de ‘La mansión VIP’?
Pese a las acusaciones de Niurka y algunos internautas sobre un presunto fraude en ‘La mansión VIP’, ‘HotSpanish’ dio a conocer que la segunda edición estaba en fase de planeación. Incluso reveló que la fecha tentativa de estreno podría ser entre octubre y noviembre de este año.
“Les quiero anunciar, para esas personas que se van a quedar tristes, que nos miramos en octubre o noviembre. La segunda temporada este mismo año, para que no se me pongan tristes”, declaró.
Mucho se ha dicho sobre el futuro del reality. Si bien todo apunta a que se realizará con éxito, se dijo que, presuntamente, querían demandar al creador de contenido por “plagiar” el concepto de otros concursos como ‘La casa de los famosos’ y ‘Big Brother’.
En una reciente entrevista, Roberto afirmó que, hasta el momento, no le ha llegado ningún tipo de proceso legal. No obstante, dijo estar preparado ante cualquier situación.
“No creo que haya demandas, hasta el momento no estoy enterado, pero si hubiera estamos preparados porque el formato no es nada que ver. En cuestión de si les ponen trabas no sé si es algo real, escuché que era eso”, manifestó.
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¿Cuál fue la predicción de Mhoni Vidente sobre ‘La mansión VIP’?
A través de una reciente transmisión en vivo, Mhoni Vidente hizo una serie de predicciones sobre la nueva temporada de ‘La mansión VIP’. Lejos de lo que muchos pudieran pensar, el proyecto no está en peligro de cancelarse.
De acuerdo con la pitonisa, las cosas fluirán bien y tendrá el mismo o un mayor éxito que su predecesora. Reiteró que se encuentra en fase de planeación y ‘HotSpanish’ busca un elenco aún más ambicioso que el pasado.
“Sí se va a llevar a cabo la segunda parte de la mansión VIP”.
No dio más detalles. En tanto que, en redes sociales se ha comenzado a hablar sobre posibles famosos que podrían ingresar. Uno de los más sonados es Juan de Dios Pantoja, quien hace poco protagonizó una pelea de declaraciones con su cuñada, Steff Loaiza.
En redes sociales, se compartió un clip de Roberto tratando de convencer al influencer de entrar a su reality. En respuesta, este último aseguró que lo consideraría si le pagaban bien. Esto fue más que suficiente para contemplarlo como un posible participante.
¿De qué trata ‘La mansión VIP’?
‘La mansión VIP’ es un reality digital creado por ‘HotSpanish’. Se estrenó en abril y contó con un total de 16 celebridades. Siendo monitoreados 24/7, fueron encerrados en una casa por alrededor de un mes.
Además de diversas dinámicas, el público podía votar por su favorito. Cada semana había un expulsado que era sustituido por otro famoso. En su momento, el influencer habló con TVNotas y dijo que su proyecto era “innovador”.
“Me da nervios ponerme a ese nivel. He hecho las cosas de manera muy minuciosa. Sobre todo, porque no me quiero meter en problemas legales, ni copiar ningún otro formato”, expresó.
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