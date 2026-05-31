Mhoni Vidente predice tragedia en el espectáculo mexicano: alerta por muertes, escándalos y enfermedades

Las predicciones de Mhoni Vidente volvieron a poner nervioso al mundo del espectáculo: habló de tragedias, enfermedades y escándalos que podrían explotar muy pronto. Sin revelar nombres, dejó entrever que figuras muy conocidas estarían en riesgo… y las redes ya especulan.

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Mhoni Vidente lanza polémicas predicciones sobre la realeza británica: divorcio, infidelidad y maldición tras Isabel II. / IG: @mhoni1

¿Qué tragedias y pérdidas predijo Mhoni Vidente para el mundo del espectáculo en 2026?

Mhoni Vidente volvió a convertirse en tendencia luego de que la famosa astróloga compartiera una lectura de cartas que dejó a muchos inquietos. Desde su espacio en YouTube, la vidente aseguró que se avecina una etapa complicada para el mundo del entretenimiento, donde varias celebridades podrían enfrentar momentos críticos.

Según sus palabras, “vienen noticias muy fuertes” dentro de la farándula, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

La también clarividente explicó que sus visiones están relacionadas con cambios energéticos intensos, lo que afectaría directamente a artistas, cantantes y figuras públicas que viven bajo presión constante. Esta advertencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

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Mhoni Vidente advierte sobre tormentas solares que podrían impactar a la Tierra. / Foto: Redes sociales

¿Qué famosos estarían en riesgo según las predicciones de Mhoni Vidente?

Aunque Mhoni Vidente no dijo nombres, sus declaraciones sobre famosos en riesgo por tragedia generaron especulación inmediata. Usuarios en redes sociales comenzaron a teorizar sobre qué celebridades podrían estar atravesando momentos difíciles o situaciones ocultas.

De acuerdo con sus cartas, algunos de estos problemas tienen que ver con conflictos personales, temas de salud delicados o situaciones no reveladas públicamente. Esto ha alimentado aún más el misterio, ya que el público intenta descifrar quiénes encajan con estas características.

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Especial

¿Mhoni Vidente alertó sobre muertes, accidentes y escándalos en la farándula?

Uno de los puntos que más inquietó fue cuando Mhoni Vidente habló directamente de accidentes, enfermedades repentinas y escándalos en el espectáculo. Según dijo, estas situaciones podrían desarrollarse en cadena y dominar titulares en distintos países.

La vidente explicó que visualiza momentos de tensión y posibles pérdidas dentro del medio artístico, lo que podría derivar en un fuerte impacto emocional tanto para fans como para la industria del entretenimiento. Estas predicciones de tragedias en famosos han sido, históricamente, de las más comentadas en su trayectoria.

Además, señaló que algunos casos podrían estar relacionados con excesos o estilos de vida complicados, factores que, desde su perspectiva, influyen en las energías negativas que rodean a ciertas figuras públicas.