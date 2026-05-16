¿México hará historia en el Mundial 2026? Mhoni Vidente predice triunfo del Tri y revela hasta dónde llegará

La ilusión por la Selección Mexicana en el Mundial 2026 se volvió a encender, pero esta vez no por un resultado en la cancha, sino por una predicción que ya está dando de qué hablar. Mhoni Vidente, famosa por sus visiones en temas políticos y deportivos, lanzó una atrevida revelación sobre el camino del Tri y dejó a todos con la boca abierta.

Según la astróloga, el equipo dirigido por Javier Aguirre tendría una actuación destacada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Incluso, en su lectura, México lograría vencer a una de las selecciones favoritas y las redes ya están que arden.

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¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

De acuerdo con Mhoni Vidente, la Selección Mexicana en el Mundial 2026 tendría una fase de grupos sólida, algo que entusiasma a los aficionados que sueñan con ver al Tri avanzar sin complicaciones.

En su predicción, la pitonisa aseguró que el equipo de Javier Aguirre lograría resultados clave:

Ganaría el primer partido contra Sudáfrica

Empataría ante Corea del Sur

Cerraría la fase con victoria frente a Chequia

Con este panorama, México avanzaría como líder de grupo, mientras que República Checa conseguiría el segundo lugar. Para muchos, esta predicción representa un escenario ideal para evitar cruces complicados desde el inicio.

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¿México eliminaría a Inglaterra en el Mundial 2026?

Uno de los puntos que más revuelo causó en redes fue la posibilidad de que México elimine a Inglaterra en el Mundial 2026, algo que luce complicado, pero no imposible según Mhoni Vidente.

La astróloga aseguró que el Tri se enfrentaría a los ingleses en una fase decisiva y, contra todo pronóstico, lograría vencerlos. Este escenario rápidamente fue relacionado con el famoso “quinto partido”, una barrera histórica que la Selección Mexicana no ha logrado superar.

Para los fans, esta predicción representa más que una simple victoria: ¡sería un momento histórico!

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Logo Mundial 2026 / Redes sociales

¿Quién ganaría el Mundial 2026 según Mhoni Vidente?

Aunque visualiza un gran papel para México, Mhoni Vidente también fue clara sobre quién levantaría el trofeo en la Copa Mundial 2026.

Según su visión, el campeón del mundo saldría de Europa, con tres selecciones destacando como favoritas:



España

Portugal

Francia

Mhoni Vidente carta del tarot / Captura de pantalla/ Canva

¿Cuándo empieza el Mundial 2026, cuántos partidos jugará México, contra quién, fechas y sedes del Tri?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 en México y finalizará el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, en un torneo histórico que por primera vez se disputará en tres países. Además, la Selección Mexicana tendrá el honor de disputar el partido inaugural en el Estadio Azteca, marcando un momento icónico para el futbol mundial.

En esta Copa del Mundo, México jugará tres partidos en fase de grupos, ya que forma parte del Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El debut será ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México)

Luego enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara

Cerrará la fase de grupos contra República Checa el 24 de junio nuevamente en el Azteca.

Todos los partidos del Tri en la fase de grupos se jugarán en territorio mexicano, específicamente en Ciudad de México y Guadalajara, lo que representa una ventaja importante para el equipo. Con este calendario, México no solo será protagonista deportivo, sino también el encargado de abrir el Mundial en uno de los estadios más emblemáticos de la historia.