Mhoni Vidente lanza alerta para México: calor extremo provocaría sismo: ¿Cuándo sería?

Sin duda alguna el calor se ha hecho sentir a lo largo de México en días recientes, y según Mhoni Vidente, esta es una señal de algo que llegará a nuestro país en las siguientes semanas. Según la astróloga, el calor causaría un sismo. Te contamos qué dijo exactamente.

Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para diciembre / Canva/ Captura de pantalla

¿Mhoni Vidente predice sismo tras ola de calor en México?

Una nueva preocupación llega para los mexicanos, luego de que la reconocida astróloga, Mhoni Vidente, diera una predicción debido a la actual ola de calor que vive el país: un nuevo sismo.

Mhoni dijo que el intenso calor previsto para este mes de mayo podría estar vinculado con un aumento en la actividad sísmica en el país:

“ Va a ser un mes de mucho calor, pero entre más calor más sismos ”, dijo Mhoni para Reporte H, retomado de Publímetro.

Lo revelado por Mhoni Vidente ya causó reacciones en plataformas digitales, ya que México ha sufrido de varios sismos a lo largo de los años, así que esta predicción preocupó a la sociedad. ¿Cuándo sería el suceso?

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuándo sería el presunto sismo que Mhoni Vidente predijo para México?

La astróloga, Mhoni Vidente, no soltó una fecha específica para el presunto sismo, pero sí hay una posibilidad de que sea en mayo por las altas temperaturas.

Este tipo de afirmaciones, aunque no comprobadas, suelen captar la atención del público debido al historial mediático de la astróloga, quien con frecuencia emite predicciones sobre diversos temas, desde fenómenos naturales hasta acontecimientos políticos y del espectáculo que terminan confirmándose después.

Recordemos que el último sismo que se sintió en la capital del país fue el 2 de enero de este año, cuando la alarma sísmica sonó a las 8 de la mañana, despertando y alertando a los mexicanos. ¿Se cumplirá la predicción?

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Mhoni Vidente predijo el sismo en México de hoy 2 de enero de 2026: ¿Cómo y cuándo lo dijo? / Redes sociales y canva

¿Quién es Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente es una astróloga y una de las figuras más mediáticas del mundo esotérico en México y América Latina. Conocida por sus predicciones sobre fenómenos naturales, política y espectáculos, ha construido una carrera basada en la astrología, la clarividencia y la lectura de cartas, convirtiéndose en un personaje habitual de la televisión y las redes sociales.

Mhoni Vidente alcanzó gran popularidad al participar en espacios como:



Hoy,

Sabadazo,

Sale el sol,

El Heraldo de México (actualmente), entre muchos otros programas.

A lo largo de su carrera, ha realizado predicciones sobre temas variados, desde desastres naturales hasta situaciones políticas y acontecimientos en la vida de celebridades.

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