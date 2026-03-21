Ramsés Vidente predice sismo en Ciudad de México pronto: ¿Cuándo sería? ¡Aquí te decimos lo que vaticina!

La ciudad de México ha sufrido varios sismos importantes en los últimos años. La alarma sísmica es un sonido ya reconocido por la gran mayoría de personas en nuestro país. Ante la posibilidad de un próximo movimiento telúrico, Ramsés Vidente, uno de los astrólogos con más acierto, lanza preocupante predicción para México. ¿Cuándo temblaría según Ramsés?

México en alerta: Mhoni Vidente ve inundaciones y sismos catastróficos. / Foto: Gobierno de México

¿Cuáles han sido los últimos sismos fuertes en México?

El inicio de este 2026 fue un poco caótico para todos los mexicanos, pues apenas el 2 de enero del presente año, la alarma sísmica sonaba durante las primeras horas de la mañana.

La alarma se activó un viernes a las 07:58 hrs debido a un sismo, el cual, fue ubicado al suroeste de San Marcos, Guerrero, una zona que recientemente ha tenido bastante actividad sísmica.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.5 en la escala de richter. Aunque no hubieron derrumbes reportados, se reveló que un hombre murió tras caer de las escaleras, mientras evacuaba un edificio de la Colonia Álamos, en la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX.

Te puede interesar: ¿Maribel Guardia o Imelda Tuñón? Vidente destapa que “la verdadera asesina” de Julián Figueroa iría a la cárcel

Sismo México 2 de enero 2026 / Redes sociales

¿Cuándo ocurriría el próximo sismo en México según Ramsés Vidente?

Ramsés Vidente, un reconocido astrólogo, ha hecho una predicción que ha dejado preocupado a más de uno en México, pues asegura que en un lapso no mayor a 40 días, podría ocurrir un sismo de gran magnitud.

El vidente compartió en sus redes sociales un vídeo en el que menciona que la costa del pacífico mexicano sería el probable origen del movimiento:

Sismo en la Ciudad de México, algo que puede estar pasando en la CDMX, como que puede ser ahorita. (...) Vamos a ver lo que va a estar pasando para la Ciudad de México, en lo que es el Pacífico, Guerrero, Chiapas, Tabasco. Situaciones de un sismo, algo marzo-abril. Ramsés Vidente

Según lo comentado por Ramsés, el resultado de este posible sismo o microsismos, es causado por el lanzamiento de misiles debido a la guerra, ya que impactan directamente en el núcleo de la tierra.

Cabe destacar que no es posible predecir con exactitud un sismo, por lo que la predicción realizada guarda la calidad de rumor.

Lee. Mhoni Vidente predice caída de meteorito en México, ¿se avecina el fin del mundo?

¿Quién es Ramés Vidente?

Ramsés Vidente es un astrólogo y vidente mexicano que ha ganado notoriedad en redes sociales y medios digitales por sus predicciones sobre eventos naturales, políticos y del espectáculo.

Su popularidad comenzó a consolidarse cuando algunos de sus seguidores aseguraron que había “acertado” en eventos relevantes, como sismos en México o sucesos mediáticos.

Actualmente Ramsés tiene una comunidad de más de 300 mil seguidores solo en Instagram, red en la que comparte vídeos de sus predicciones.

Tal vez te interese: Mhoni Vidente enciende las alertas: predice frío extremo en México y un posible sismo ¡antes de esta fecha!