¡TERROR EN COLOMBIA! Terremoto de 7.4 sacude al país y provoca derrumbes; ¡Laura Flores vivió tenso momento! VIDEO

A tan solo un par de meses del devastador doble terremoto que cobró varias vidas en Venezuela, otro fuerte movimiento telúrico vuelve a conmocionar al mundo.

Esta vez, Colombia fue sacudida por un potente terremoto de magnitud 7.4 que hasta el momento ha dejado múltiples daños materiales y momentos de pánico entre la población. El sismo incluso provocó afectaciones graves en distintas edificaciones y dejó personas heridas.

¿Qué es lo que se sabe sobre este fuerte terremoto? Te contamos todos los detalles.

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Terremoto en Colombia / Redes sociales

¿Qué pasó en Colombia? Esto se sabe del terremoto de magnitud 7.4

A las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, el oeste de Colombia fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.4, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en la costa del Pacífico colombiano, informó el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con testimonios y reportes de autoridades, el movimiento telúrico pudo percibirse en distintos puntos del país, más allá de la zona del epicentro. Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín fueron algunas de las ciudades donde habitantes reportaron haber sentido el fuerte sismo.

La magnitud del terremoto fue actualizándose conforme avanzaron los primeros reportes. En un inicio, el movimiento fue registrado de manera preliminar con una magnitud de 6.7, pero posteriormente el dato fue ajustado hasta quedar en 7.4.

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Terremoto en Colombia / Redes sociales

¿Qué daños dejó el terremoto en Colombia y cuántos muertos hay? VIDEOS

Varios videos que circulan en redes sociales muestran el alcance de la devastación que dejó este terremoto, pues en las imágenes se observan edificios colapsados y numerosas estructuras visiblemente dañadas.

De acuerdo con las autoridades locales de Quibdó, una de las ciudades más cercanas al epicentro, se han registrado múltiples daños materiales y personas heridas. Sin embargo, hasta el momento no existe una cifra oficial definitiva de heridos o fallecidos, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de los daños.

Por otra parte, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, confirmó en entrevista con Caracol Radio las primeras tres personas fallecidas tras el terremoto. Además, reportó entre 10 y 12 edificios colapsados, más de 30 viviendas afectadas y daños en tres hospitales.

Estas son apenas las primeras cifras registradas a pocas horas del terremoto. Se espera que, conforme avancen las labores de rescate, apoyo y evaluación de daños, las autoridades proporcionen nuevas actualizaciones sobre el saldo que dejó este fuerte movimiento telúrico.

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🇨🇴 Terremoto de magnitud 7.4 en Colombia: así está la situación en Quibdó. pic.twitter.com/7xEXZ6llxb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

¿Cómo vivieron algunos famosos el terremoto en Colombia?

La noticia de esta catástrofe ya le ha dado la vuelta al mundo y algunas personalidades del espectáculo no tardaron en reaccionar. Incluso, ¡algunos famosos vivieron el fuerte sismo en carne propia!

El colombiano J Balvin publicó en sus historias de Instagram un mensaje de apoyo para sus connacionales y aseguró que ya está buscando la manera de ayudar ante la catástrofe.

J Balvin sobre el terremoto en Colombia / Instagram

Por su parte, el salsero puertorriqueño Willie González relató a través de redes sociales cómo vivió el sismo mientras se encontraba en Cali, Colombia. El cantante contó que estaba en un décimo piso cuando comenzó el movimiento telúrico, situación que provocó la evacuación de todo el edificio.

La actriz y cantante mexicana Laura Flores también vivió momentos de angustia durante el terremoto, pues el movimiento ocurrió mientras se encontraba en el aeropuerto de Bogotá junto a su hija.

Laura explicó que el sismo duró bastante tiempo y, aunque en el aeropuerto no se registraron daños mayores, expresó su preocupación por la falta de protocolos.

Sudamérica ha sufrido muchos eventos sísmicos en tiempos recientes, pues apenas hace unas semanas fue Perú la zona afectada por un fuerte sismo.

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