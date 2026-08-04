Secuestran a integrante de un grupo de música norteña: ¡lo habrían subido a una camioneta! ¿ya hay VIDEO?

A inicios de este 2026 se viralizó el video en el que la influencer mexicana, ‘la Nicholette’, era secuestrada a plena luz del día. En esta ocasión, otra figura del espectáculo vive una tragedia similar.

Durante las últimas horas trascendió que un reconocido músico, parte de una importante banda, fue secuestrado por un presunto comando armado. Amigos y colegas esperan que pueda ser hallado con vida. ¿De quién se trata?

Secuestran a integrante de Los bacanes del sur / Pixabay

¿A qué músico de banda norteña secuestraron recientemente?

La industria musical colombiana vive un momento de angustia y preocupación, ya que se confirmó recientemente que Milton César Mesa Ortega, fundador, director y acordeonista de la agrupación Los bacanes del sur, fue secuestrado el pasado 2 de agosto.

La noticia fue revelada por la propia agrupación en sus redes sociales, mencionando que Milton César estaba acompañado por Neikler Vega (director de Rumba kids) y pidiendo información para dar con el paraderos de ambos compañeros:

Como familia artística rechazamos cualquier acto que atente contra la vida, la libertad y la integridad de nuestros compañeros. Confiamos en el trabajo de las autoridades y hacemos un llamado para que regresen sanos y salvos junto a sus familias. Los bacanes del sur, vía IG

En comentarios de la publicación, otros exponentes del ámbito opinaron y pidieron ayuda a las autoridades colombianas para poder encontrar a ambos músicos.

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Secuestran a integrante de Los bacanes del sur / Redes sociales

¿Cómo fue secuestrado Milton César Mesa, integrante de Los bacanes del sur?

De acuerdo con los primeros reportes, Milton César Mesa presuntamente fue interceptado por un grupo de hombres armados cuando se encontraba en un establecimiento comercial de la localidad de La Chorrera, Colombia. Desde entonces, su ubicación es desconocida.

Según reportes de medios colombianos, los hombres lo obligaron a subir a una camioneta y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

Tras conocerse el hecho, la Policía Nacional de Colombia, el Ejército y unidades especializadas iniciaron un operativo de búsqueda en la región con el objetivo de localizar al músico y poder dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre algún contacto de los presuntos secuestradores, tampoco se sabe de la existencia de negociaciones económicas u otras exigencias.

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🚨 Secuestraron a Milton César Mesa Ortega, fundador y director de la agrupación Los Bacanes del Sur, en la vía entre Popayán y El Tambo, #Cauca.



Hombres armados lo obligaron a subir a una camioneta y huyeron con rumbo desconocido. La Policía y el Ejército adelantan operativos… pic.twitter.com/zOkoRE3Qzb — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) August 3, 2026

¿Quién es Milton César Mesa y cuál es su trayectoria?

Milton César Mesa Ortega es reconocido en el suroccidente colombiano por ser el fundador y director de Los bacanes del sur, agrupación dedicada a interpretar música popular y norteña que ha logrado consolidarse durante más de una década de trayectoria.

Además de desempeñarse como acordeonista, Mesa Ortega ha sido identificado como uno de los principales creativos del proyecto musical, participando en el desarrollo artístico y la identidad del grupo.

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