Laura Zapata podría volver a encontrarse con uno de sus secuestradores a más de 20 años del suceso: ¿Por qué?

La actriz mexicana Laura Zapata reveló que podría reencontrarse con uno de los hombres involucrados en el secuestro que sufrió junto a su hermana Ernestina Sodi en 2002. La actriz explicó que recibió un citatorio relacionado con un proceso legal iniciado por uno de los responsables, quien busca obtener un amparo indirecto.

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¿Por qué Laura Zapata podría volver a enfrentar a uno de sus secuestradores?

Laura Zapata podría volver a ver a uno de sus secuestradores debido a un procedimiento judicial que se encuentra en curso. La actriz explicó que uno de los hombres condenados por el caso solicitó un amparo indirecto, situación que derivó en que un juez federal emitiera un citatorio relacionado con el proceso.

En entrevista con Venga la alegría, la actriz compartió que aún desconoce si será necesario acudir personalmente, aunque confirmó que ya fue notificada por las autoridades.

Laura Zapata “Acabo de recibir un citatorio porque él está pidiendo un amparo indirecto, me imagino para salir de la cárcel. Está detenido desde el 2004. Ya nos dirán si me llaman o no voy a asistir”

De concretarse la diligencia, la protagonista tendría que volver a estar frente a frente con uno de los responsables del secuestro ocurrido hace más de dos décadas, un episodio que continúa siendo uno de los más impactantes en la historia del espectáculo mexicano.

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¿Qué ocurrió durante el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi en 2002?

El secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi ocurrió en 2002, cuando ambas salían de un teatro en la Ciudad de México. De acuerdo con la información que ha trascendido a lo largo de los años, las hermanas fueron interceptadas por un grupo criminal que las obligó a subir a un vehículo para trasladarlas a una casa de seguridad.

En aquel entonces se informó que los responsables buscaban obtener un rescate millonario y que el objetivo principal era presionar a la familia por la cercanía de las víctimas con Thalía.

Con el paso de los días, Laura Zapata recuperó su libertad, mientras que Ernestina permaneció secuestrada durante más tiempo. Aquella diferencia marcó el inicio de una fuerte fractura familiar que con los años se hizo pública.

Sobre el hombre que ahora busca el amparo, la actriz aseguró que fue identificado por su hermana y recordó uno de los momentos más dolorosos del caso.

“Es el que de alguna manera agredió físicamente, sexualmente, a mi hermana Ernestina y aquí está comprobado que la persona que abusó de ella cuando yo estaba luchando por su libertad”. Laura Zapata

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Secuestrador de Laura Zapata y presunto agresor de Ernestina Sodi pide amparo: ¿qué se sabe?

Uno de los momentos más delicados de sus recientes declaraciones ocurrió cuando Laura Zapata habló sobre el presunto papel que habría tenido el sujeto que ahora busca un amparo.

La actriz aseguró que se trata del hombre identificado como responsable de agresiones contra Ernestina Sodi durante el tiempo que permaneció en cautiverio.

Laura Zapata “Es el que de alguna manera agredió físicamente, sexualmente, a mi hermana Ernestina y aquí está comprobado que la persona que abusó de ella cuando yo estaba luchando por su libertad”, afirmó.

Ernestina Sodi y Laura Zapata composición / Redes sociales

¿Por qué hubo distanciamiento entre Laura Zapata y Ernestina Sodi?

Además del posible encuentro con uno de los secuestradores, Laura Zapata aprovechó la entrevista para recordar la polémica que rodeó al libro “Líbranos del mal”, escrito por Ernestina Sodi tras recuperar su libertad.

La actriz aseguró que durante años circuló una versión que la señalaba como presunta responsable intelectual del secuestro, una teoría que, según ella, fue impulsada para generar interés alrededor de la publicación.

“Aconseja a Ernestina Sodi que yo formo parte de todo esto, para que ella vendiera su libro. Donde ya ahora la gente afirma que ella dice aquí (en el libro) que por mí fue hecho el secuestro”. Laura Zapata



Laura reiteró que esas versiones fueron completamente falsas y lamentó que, pese al tiempo transcurrido, continúen apareciendo comentarios relacionados con esa acusación.

Por ahora, Laura Zapata indicó que se encuentra a la espera de que las autoridades determinen si deberá comparecer formalmente dentro del procedimiento derivado del amparo indirecto promovido por el sentenciado.