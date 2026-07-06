¿Laura Zapata vs. Kunno? Surgen nuevos detalles sobre la demanda contra el influencer tras La casa de los famosos

Han pasado meses desde que el equipo legal de Laura Zapata habló sobre la demanda contra Kunno tras sus desafortunados comentarios en La casa de los famosos; aunque parecía que el tema estaba olvidado, recientemente salieron a la luz nuevos detalles. ¿Qué avances hay en el proceso legal? Te contamos.

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Laura Zapata y Kunno / Redes sociales

¿Qué pasó entre Kunno y Laura Zapata en La casa de los famosos México?

Tras la salida de Kunno, quien recientemente estuvo en peligro vial, de La casa de los famosos el influencer se volvió tendencia en redes y acaparó la atención de Laura Zapata al hacer un desafortunado comentario que revivió el secuestro que la actriz vivió en 2002.

Durante una de las galas del reality show 24/7, Kunno llamó “autosecuestros” a Laura Zapata; y aunque se creyó que todo quedaría dentro del programa, desde los primeros momentos el equipo legal de la artista advirtió de posibles acciones legales.

“La señora Laura Zapata es una señora, que no está haciendo esto intencionalmente, la señorita hermana de Thalía, la autosecuestros, después de los comentarios desafortunados que hizo ayer (sobre) ‘el Divo’, pero no pasa nada”. Kunno

Cabe señalar que su comentario surgió debido a que por años se ha especulado que Laura Zapata presuntamente habría orquestado su secuestro junto al de su hermana Ernestina Sodi para “sacarle dinero” a Thalía, suposiciones que ha negado rotundamente.

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Kunno podría enfrentar demanda de Laura Zapata. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta del equipo legal de Laura Zapata al comentario de Kunno?

Horas después del polémico comentario, el podcast de Vaya vaya mostró un audio de los abogados de Laura Zapata en el que explicaron su postura ante lo dicho por Kunno:

“No estuvo nada correcto lo que dijo este chico, mucho menos en un programa a nivel internacional. Por eso es que ya se iniciaron los procesos legales necesarios, ya que estamos hablando de un daño moral y difamación hacia la señora Zapata”, explicaron.

Por su parte, Kunno respondió a la demanda del equipo legal de Laura Zapata asegurando que no era tan fácil; incluso, a través de su canal de difusión, tachó de “inmadura” la acción legal: “Que me demanden. O sea, la gente no sabe, como si fuera tan fácil”.

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¿Kunno y Laura Zapata en proceso legal? / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre el proceso legal que emprendió Laura Zapata contra Kunno?

Tras el final de La casa de los famosos y la salida de Laura Zapata, la cuenta de Instagram de ‘Leoncito’ dio a conocer que la actriz de “Rosa salvaje” sigue trabajando en su demanda contra Kunno pese a que ya pasaron varias semanas desde su comentario.

“Laura Zapata se reúne con la abogada Mariana Gutiérrez para preparar la demanda contra Kunno”, se detalla en la publicación de una revista de circulación nacional, misma en la que Kunno y Zapata intercambiaron declaraciones.

Mientras el influencer negó rotundamente que el comentario haya hecho alusión a lo ocurrido hace más de dos décadas, Zapata respondió:

“Hay personas que deberían aprender a guardar silencio cuando desconocen los hechos. Mi secuestro fue un delito real, investigado y esclarecido por las autoridades hace más de dos décadas. No fue un ‘autosecuestro’, y repetir esa mentira no la convierte en verdad”. Laura Zapata

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