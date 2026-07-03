Integrantes de ‘La casa de los famosos’ terminaron su relación y ahora ella se casa en lujosa boda: FOTOS

Una integrante de ‘La casa de los famosos’ anunció su compromiso hace tres meses y llegó el gran día de su lujosa boda. Esta actriz, emprendedora y finalista de certámenes de belleza logró llegar lejos en sus competencias de imagen pública por su carismática presencia.

Sorprendentemente, no se casó con quien fue su relación más mediática y optó por un hombre que llamó “el amor de su vida”, pues aseguró que Dios la preparó para reconocerlo el primer día que se vieron. ¿Cómo fue su magnífica boda? Te contamos.

Julia Gama, exhabitante de La casa de los famosos / Telemundo

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¿Quién era el novio de Julia Gama en La casa de los famosos?

Recordarás a Julia Gama por su participación en ‘La casa de los famosos’ y específicamente por su memorable relación con Rafael Nieves. Dentro de la casa, surgieron coqueteos y momentos románticos entre ellos. Sin embargo, no formalizaron nada entre las cámaras y esperaron a que terminara el programa para comenzar una vida juntos.

La también segundo lugar del certamen de belleza más conocido a nivel mundial, Miss Universo 2020, logró llegar al cuarto lugar de la casa y una relación con Rafael Nieves que parecía ir viento en popa. Luego del reality, se dejaron ver juntis y espresaron L público compartieron su felicidad, a tal grado que hasta una boda se llegó a especular, pero ¡todo se derrumbó! Ahora ella ya está casada ¡con otro!

Julia Gama y Rafa Nieves se conocieron en su temporada en LCDLF y terminaron saliendo / Instagram

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¿Rafael Nieves y Julia Gama siguen juntos después de La casa de los famosos?

Lamentablemente, la relación de la pareja más sonada de 2022 llegó a su fin dos años después. En junio de 2024 se confirmó su separación mediante un comunicado, al respecto Rafael declaró en su momento:

Es una situación muy triste, la verdad. Fueron dos años muy bonitos. La relación todos la pudieron ver desde el día uno hasta ahorita que terminamos Rafael Nieves

A pesar de este conmovedor final en su relación, cuando Julia regresó al programa de ‘La casa de los famosos’ para su versión ‘All stars’, la modelo brasileña tuvo pleitos con Alejandra Tijerina, pues aseguró que esta última tuvo un romance con su ex, ¡tan solo tres meses después de su rompimiento! Por su parte, Rafael Nieves aseguró desde afuera que solo tuvo una amistad con Alejandra Tijerina.

Lejos del escándalo, Julia a finales de marzo de 2026 dio el sí a un hombre al que dice ser “el amor de su vida”. ¿Quién es él?

Julia Gama se casó por lo civil el 02 de julio de 2026 / Redes sociales

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La boda de Julia Gama en 2026

El 31 de marzo de este año el empresario Víctor Felipo Oliveira pidió la mano de Julia Gama, quién hizo público su compromiso con un emotivo mensaje:

¡Para siempre comienza ahora! Dios me preparó para reconocerte el primer día que te vi. No hubo dudas, solo la mayor certeza de mi vida. Julia Gama

La boda llegó siete meses de haber comenzado su noviazgo y, entre sus planes para formar familia, anticipó que quiere embarazarse en 2027 y tener por lo menos, ¡tres hijos!, todo para “formar una familia numerosa y muy unida lo antes posible”.

Esta boda marca el inicio de una serie de ceremonias que continúan oficializando su relación, pues todavía se espera la boda por la iglesia, que sería en septiembre.

Julia Gama con su nuevo esposo Víctor Felipo Oliveira / Redes sociales

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¿Quién es Julia Gama?