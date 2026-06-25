Wendy Guevara abre su nueva cantina, ¿y sus esquites cuestan un dineral? Este es el lugar y sus precios

Wendy Guevara abre una taquería-bar en la Ciudad de México. ‘La lokaa’ es el negocio de la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Aquí te explicamos dónde queda, cuánto cuesta, qué comer y qué hay que hacer en la cantina rosa de May Miranda y Wendy ‘la Perdida’.

El restaurante bar de Wendy Guevara abrió a inicios de junio de 2026 y destaca por tener un concepto de cantina rosa. Este nuevo emprendimiento lo hace con May Miranda y vende desde tacos, garnachas y bebidas.

Wendy Guevara abre su primer negocio ¡y vende chicharrón preparado en $95 pesos! / Redes sociales

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¿Dónde está y cómo llegar a la cantina de Wendy Guevara?

La nueva taquería de la influencer mexicana se encuentra en Ciudad de México. Está en la zona céntrica, por lo que es fácil llegar, te compartimos los detalles:



Calle Río Lerma 277 , Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México.

, Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México. A dos cuadras de Av. Reforma y esquina Río de La Plata.

y esquina Río de La Plata. Metrobús : Línea 7, estación Diana o Chapultepec.

: Línea 7, estación Diana o Chapultepec. Metro: Línea 1, estación Chapultepec.

Las calles de la colonia Cuauhtémoc se pueden atascar de autos fácilmente, por lo que es recomendable llegar con tiempo si tienes que estacionarte un poco más lejos de la cantina.

cantina la loka / Cantina la loka

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¿Cuánto cuesta y qué comer en la cantina de Wendy Guevara?

El menú tiene 14 comidas y una variedad de bebidas alcohólicas. Puedes comer tacos de rib eye, sirloin asado, arrachera, torta de chicharrón, tostada enchilada de camarón y esquites con maruchan.

Algunos precios que destacan en la taquería de Wendy son:



Elote preparado : $90 MXN

: $90 MXN Tostada enchilada: $120 MXN

$120 MXN Esquites preparados: $140 MXN

Chicharrón preparado ‘El wendyrrón': $95 MXN

‘El wendyrrón': Caldo ‘La lokaa’ ( viernes, sábados y domingos: $70 MXN

( viernes, sábados y domingos: $70 MXN Torta de chicharrón: $80 MXN

Las bebidas alcohólicas que vende la cantina rosa de Wendy Guevara y May Miranda van desde margaritas, mezcalitas y tragos de la casa. Incluso la taquería tiene su propio tequila blanco que puedes pedir en trago o por botella.

Las botellas y bebidas de La ‘lokaa’ son:



Botella de tequila La lokaa (700 ml) : $3,000 MXN

: Copa de tequila o trago ‘la lokaa': $290 MXN

$290 MXN Mezcalita: $260 MXN

$260 MXN Trago alucninate (gin Kalany, maracuya, jarabe de limón): $260 MXN

Piña colada (tequila, crema de coco, miel de agave y leche evaporada): 240 MXN

240 MXN Absolut (750 ml): $2,450 MXN

cantina la loka / Eventos de cantina la loka

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¿Qué se puede hacer y cuáles son los horarios de ‘La lokaa’ ?

Desde su apertura, en la cantina de Wendy Guevara se han organizado algunos eventos como karaoke o una fiesta de botox, con un reconocido cirujano plástico. El ambiente de la taquería se muestra en redes con gente de pie bailando, platicando o disfrutando de su cena.

Los horarios para conocer la taqería ‘La Lokaa’ son:



Lunes y Martes: 1:00 pm a 10:00 pm

1:00 pm a 10:00 pm Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado: 1:00 pm a 2:00 am