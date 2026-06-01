Wendy Guevara revela si participa en rituales de santería con animales: ¿Despotricó vs. Galilea Montijo?

Wendy Guevara salió a dar la cara y respondió a los rumores de que presuntamente hace brujería con animales junto a Galilea Montijo, ¿qué dijo la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023? Te contamos los detalles.

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¿Wendy Guevara hace rituales de santería? La influencer rompe el silencio. / Redes sociales

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre Wendy Guevara y la brujería?

En medio de las versiones y comentarios que circularon en redes sociales sobre presuntos trabajos de brujería relacionados con Galilea Montijo y Wendy Guevara, quienes también presuntamente protagonizaron una pelea hace varios meses, ahora, la conductora habló sobre estos rumores.

“Esos rumores, se los dejo al tiempo. Cuando me preguntan, obviamente contesto, pero me la pasaría gritándole a todo el mundo, defendiéndome. Yo, créeme que todos esos rumores siempre se los dejo a Dios y al tiempo”, mencionó la conductora en una entrevista con medios.

Galilea Montijo también contó que tanto ella como Wendy Guevara han tomado con humor muchas de las historias que aparecen en redes sociales y programas de espectáculos.

La conductora de Hoy aseguró que, en ocasiones, incluso les sorprende hasta dónde pueden llegar algunas especulaciones relacionadas con sus nombres.

“Y Wendy, ¿qué te digo? Nos reímos de todo lo que se dice. Yo ya de verdad me río... Yo siempre me agarro de mi fe, de en lo que creo, de Dios, de mis abuelos que están en el cielo y sé que me protegen. Yo sé que soy un ser humano bueno y que duermo bien y duermo en paz. Para mí eso no tiene precio, saber que yo no le hago daño a nadie”.

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Wendy Guevara aclara su postura sobre la santería. / Redes sociales

¿Wendy Guevara confirma que hace brujería?

Wendy Guevara habló de los rumores que la han relacionado con la santería y aclaró que, aunque sí se ha realizado algunas limpias, eso no significa que practique esa religión.

“Ah, de la santería sí llegué a irme a hacer varias limpias dos veces”, comentó la influencer, antes de referirse a las versiones que circularon sobre su cercanía con algunas personas del medio del espectáculo.

Además, desmintió que esas experiencias estuvieran ligadas a amistades o influencias externas. “Luego dijeron que me había llevado que no sé quién, que Gali, pero no. Si con Gali es a la fiesta, me voy a su casa a las fiestas o a cualquier lugar que me invita mi comadre, a eso nada más”, dijo.

Sobre las limpias que recibió, Wendy Guevara precisó que no estuvieron relacionadas con prácticas que involucren animales.

“Yo sí me he limpiado dos veces y como me limpio, ¿me limpiaron en la santería también? No, jamás en la vida de animalitos”, dijo. Además, enfatizó el cariño que siente por ellos al señalar: “Yo amo a los animales. Yo tengo tres perritos que adoro y no, no me gusta nada de eso”.

Finalmente, Wendy dejó claro que respeta las creencias de los demás, aunque no comparte todas las prácticas. “Cada quien su religión, se respeta. Yo no critico la religión de nadie”, expresó, poniendo fin a las especulaciones sobre una supuesta participación en la santería.

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¿Hace santería? Wendy Guevara rompe el silencio y lanza contundente aclaración. / Redes sociales

¿Qué famosos practican la santería?

La santería, práctica que acusan que hace Wendy Guevara, es una religión de origen afrocubano que nació en Cuba a partir de tradiciones africanas yoruba mezcladas con elementos del catolicismo.

Sus seguidores creen en los orishas, deidades relacionadas con distintos aspectos de la vida y la naturaleza, a quienes se les hacen oraciones, rituales y ofrendas.

Aunque muchas personas la relacionan únicamente con rituales o brujería, especialistas explican que también se trata de una práctica espiritual y religiosa con ceremonias, reglas y niveles de iniciación.

Dentro de la santería, los creyentes buscan guía espiritual, protección y equilibrio personal a través de rezos, limpias, consultas y rituales dirigidos por santeros o sacerdotes.

También existen prácticas relacionadas con la música, los tambores, las velas, las flores y las ofrendas, elementos que forman parte de ceremonias dedicadas a los orishas.

Algunas personas recurren a esta religión para pedir bienestar, salud, abrir caminos o encontrar orientación en momentos complicados de su vida y diversos famosos, como Galilea Montijo, Carmen Salinas y Ludwika Paleta, son acusados de presuntamente practicar santería.

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