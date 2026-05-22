Charlotte Lascurain hace fuerte confesión ¡Es santera!; ¿reveló sus rituales a Kimberly, La más preciosa? VIDEO

Charlotte Lascurain hizo una tremenda revelación que pocas famosas se atreven y es que la creadora de contenido dio a conocer que practica la santería, ¿será que se vengará de Kimberly, la más preciosa, tras las diversas polémicas que protagonizaron?

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Charlotte Lascurain habla de brujería y karma tras admitir que es santera. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Charlotte Lascurain y Kimberly, La más preciosa?

Charlotte Lascurain y Kimberly, La más preciosa han enfrentado diversos dimes y diretes por problemas personales y hasta amorosos. Uno de ellos fue cuando Charlotte se mostró muy cercana con Óscar Barajas, exesposo de Kimberly, la más preciosa, y hasta besos apasionados hubo, acto seguido los videos se difundieron en redes sociales, lo que habría sumado tensión a la relación entre las involucradas.

Además, Lascurain acusó a la exintegrante de ‘las Perdidas’ de presuntamente hacerle brujería, pues había ocasiones en las que sentía que le pasaban cosas raras.

“Con ella (Kimberly, ‘la más preciosa’) me da miedo encontrármela en persona porque siento que es una persona que no controla sus emociones y que no controla lo que siente, estaba viendo videos y de pronto ella si me ve y lo que pasó con su esposo, a lo mejor hasta me va a golpear. Siento que ella de alguna forma u otra ha influido para que a veces a mí me vaya mal, es que a veces siento eso (brujería), a veces siento cosas raras, a veces sueño, por ejemplo, cosas extrañas y eso, y de pronto como que hay una energía que me hace sentir que ella me está haciendo algo”. Charlotte Lascurain.

Sobre el origen de sus temores, agregó: “Yo vi unos videos de Kimberly que supuestamente ella ofrenda perros a la Santa Muerte, yo respeto y cada quien puede creer en lo que quiera, pero qué miedo porque, de pronto, la he soñado y que yo vea eso de que ofrenda perros, me da miedo”.

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Charlotte Lascuran acusó a Kimberly, la más preciosa, de presuntamente hacerle brujería. / Redes sociales

¿Qué dijo Charlotte Lascurain sobre la santería?

Charlotte Lascurain habló sobre su acercamiento a la santería y aseguró que actualmente se encuentra aprendiendo más sobre esa práctica religiosa. Durante un encuentro con medios, la creadora de contenido explicó que ha acudido con personas relacionadas con esta creencia y que poco a poco ha comenzado a involucrarse como principiante.

“Fui con un buen santero. Ya ves que también soy santera… me ando metiendo en la religión apenas como principiante y así, no tanto, pero ando ahí como que viendo y así pues está padre, está bien”. Charlotte Lascurain.

En la misma charla, la influencer también habló sobre cómo percibe el concepto de la brujería y señaló que, en caso de considerarse dentro de ese ámbito, se identifica con prácticas enfocadas en cuestiones personales y positivas. Charlotte explicó que ha realizado algunos rituales relacionados con ese tema, aunque aseguró que no busca afectar a otras personas.

“Yo soy como más una bruja buena… si es que me consideraría bruja, una bruja blanca, una bruja buena, que hago como cosas para que me vaya bien. Sí he hecho brujería, la verdad, pero para que me vaya bien. No, eso sí ya no, porque hay algo que se llama karma”, dijo Lascurain.

Además, agregó que no usaría la santería para vengarse de otras personas, pues, señaló, “hay algo que se llama karma, que es justo lo que le está pasando a Kimberly. Le está llegando el karma. Entonces llega y llega tres veces peor”. No obstante, no reveló los rituales que practica.

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Charlotte Lascurain habla de brujería y karma tras admitir que es santera. / Redes sociales

¿Qué es la santería y para qué sirve?

La santería, práctica que mencionó Charlotte Lascurain, es una religión de origen afrocubano que nació en Cuba a partir de tradiciones africanas yoruba mezcladas con elementos del catolicismo. Sus seguidores creen en los orishas, deidades relacionadas con distintos aspectos de la vida y la naturaleza, a quienes se les hacen oraciones, rituales y ofrendas. Aunque muchas personas la relacionan únicamente con rituales o brujería, especialistas explican que también se trata de una práctica espiritual y religiosa con ceremonias, reglas y niveles de iniciación.

Dentro de la santería, los creyentes buscan guía espiritual, protección y equilibrio personal a través de rezos, limpias, consultas y rituales dirigidos por santeros o sacerdotes. También existen prácticas relacionadas con la música, los tambores, las velas, las flores y las ofrendas, elementos que forman parte de ceremonias dedicadas a los orishas. Algunas personas recurren a esta religión para pedir bienestar, salud, abrir caminos o encontrar orientación en momentos complicados de su vida.

Actualmente, la santería se practica en distintos países de América Latina, incluido México, además de comunidades en Estados Unidos y Europa. Aunque sus rituales y creencias pueden variar dependiendo de cada casa religiosa o practicante, la base de esta tradición sigue enfocada en la conexión espiritual, la fe y la relación con los orishas como figuras de guía dentro de la religión.

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