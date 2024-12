Mr. Doctor relata atentado de Charlotte Lascurain; filtra amenazas y cuenta experiencia de terror

Lo que comenzó como un pleito legal entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno ha tomado un giro inesperado, sumando a la influencer Charlotte Lascuráin.

Hace algunos días, Mr. Doctor denunció haber sufrido un “atentado” y señaló directamente a Lascuráin como responsable. Según el médico, su temor radica en las amenazas que, según él, ella habría lanzado, las cuales expuso públicamente a través de un audio impactante.

Mr. Doctor filtra presunta fuerte amenaza de Charlotte Lascuráin

“Esto es una advertencia, hijo de tu pin... para que no vuelvas a hablar de mí, ni de las personas con las que hablo, hijo de tu.... Te voy a agarrar a puros cuchill….y me vale v... para que no vuelvas a hablar de mí. Voy a ir a Guadalajara y te voy a ma... Baja ese video o si no te voy a ma... de eso me encargo yo”, se escucha en la grabación atribuida a Lascuráin.

Mira: Mr. Doctor denuncia amenazas tras conflicto con Maryfer Centeno por una famosa influencer

🚨 " Charlotte Lascurain " " Mr Doctor " :

Por este video donde Mr Doctor exhibe las amenazas de una PSEUDO INFLUENCER donde literalmente amenaza con MATARLO 🔫



Asi es gente hoy toca EXHIBIR la clase de MRDA que son las INFLUENCERS en instagram 💩



Muchas ligadas con el narco,… pic.twitter.com/52KjSpMGgp — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) December 22, 2024

En su más reciente video en YouTube, Mr. Doctor explicó que el “atentado” al que hacía referencia fue la filtración de su número telefónico privado, presuntamente por parte de la influencer. Según el médico, Charlotte filtró en sus redes su telefóno, asegurando que era suyo, lo cual derivó en una oleada de llamadas desconocidas, algunas de ellas con amenazas y fotos de mal gusto.

“Me ha acos4do cibernétic4m3nte y ha ejercido viol3nci4 digital en contra de mi persona a través de mensajes y audios”, afirmó, agregando que incluso varios de los anónimos que lo contactaron mencionaron que Charlotte los había enviado. Las amenazas, dijo, eran tan intensas que “se escuchaban terroríficas”.

El estrés de Mr. Doctor ha sido significativo. Según relató, “esa noche no pude ni dormir, tuve que apagar mi celular. He tenido que llamarle a mi psicólogo para pedirle ayuda, ha sido tanta la ansiedad, que incluso la normalicé. Anoche tuve hasta pesadillas con esta persona, a ese nivel de terror he llegado, he mostrado las pruebas”.

La polémica escaló aún más cuando el médico señaló públicamente a Lascuráin por ciberac0s0 ante las autoridades, presentando los audios y videos como evidencia. Cabe destacar que Mr. Doctor aseguró que ya presentó una denuncia contra Charlotte Lascuráin.

Mira: El caso MaryFer Centeno vs. Mr. Doctor: Denuncias, tendencias y revuelo en redes sociales

Charlotte Lascurain posando para sus redes sociales. / Instagram: @charlotte_lascurain15

Mr. Doctor exhibe otras presuntas víctimas de Charlotte Lascuráin

En un video reciente, Octavio Arroyo (Mr. Doctor) narró cómo conoció a Charlotte en 2023, cuando la invitó a su pódcast. A partir de entonces, según él, comenzaron los problemas. “Dijo algunas mentiras sobre nuestro encuentro”, comentó. Aunque limitó el contacto con ella, Lascuráin continuó actuando como si la amistad siguiera intacta.

La situación tomó un rumbo alarmante cuando otras personas afectadas por la influencer se acercaron a él para relatar experiencias similares y compartieron audios que Charlotte les envío. Entre las víctimas, según Mr. Doctor, se encuentran otro creador de contenido y una mujer embarazada.

“Charlotte ame4z4 de muert3 y de vi0lenci4 a otras personas, por eso tengo miedo... ella sabe dónde vivo”, expresó con aparente preocupación.

La controversia sigue generando debate y ha puesto el foco en temas como el ciberacoso y el impacto de las amenazas digitales en la salud mental. Mientras tanto, el caso continúa su curso en instancias legales.

Mr. Doctor / Captura de pantalla

¿Cómo surgió pleito entre Charlotte y Mr. Doctor?

El enfrentamiento entre Charlotte Lascurain y Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, tuvo su punto de partida en octubre de 2023. Durante una participación en el pódcast del canal de Kim Shantal, Charlotte hizo una declaración que desató la polémica: insinuó que Mr. Doctor había falsificado su cédula profesional, sugiriendo que no era un médico legítimo y que había adquirido el documento de manera ilegal.

Estas acusaciones no pasaron desapercibidas. Mr. Doctor, a través de su canal de YouTube, respondió y refutó las declaraciones de Lascuráin.

En su video, explicó que falsificar una cédula profesional es un proceso altamente improbable y criticó la falta de fundamento en las afirmaciones de la influencer.

La polémica escaló cuando Charlotte reaccionó públicamente en su cuenta de Instagram. En un video cargado de emociones, se mostró llorando y exhibiendo una caja de medicamentos psiquiátricos.

En este mensaje, expresó su malestar y denunció que Mr. Doctor había utilizado su “dead name” (nombre previo a su transición de género), un gesto que consideró ofensivo y que incrementó las tensiones entre ambos. A partir de ahí Charlotte ha manifestado su rechazo a Mr. Doctor.

Mira: Mr. Doctor arremete contra Charlotte Lascurain tras decir había falsificado su cédula profesional