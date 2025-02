Maryfer Centeno dice que Mr. Doctor no se presentó a la audiencia pero sí llegó ¿Qué pasó?

Desde hace meses, Maryfer Centeno y “Mr. Doctor” han protagonizado un enfrentamiento público, luego de que el influencer cuestionara los métodos de la grafóloga para bajar de peso y tratar la ansiedad mediante la escritura con tinta azul, los que calificó de pseudocientíficos.

Ante esto, Centeno interpuso una denuncia por violencia de género y acoso, argumentando que ha sido víctima de amenazas constantes por parte del youtuber y sus seguidores.

La mañana del 13 de febrero, la también empresaria se presentó a la audiencia en los juzgados de la Ciudad de México, aunque la audiencia se difirió para el próximo 11 de marzo de 2025, lo cual le causó mucha frustración a Centeno.

Maryfer Centeno: Vuelven a diferir la audiencia

La audiencia para determinar si Mr. Doctor sería vinculado a proceso, programada para el 13 de febrero en el Poder Judicial de la Ciudad de México, fue reprogramada para el 11 de marzo.

Según la abogada de Maryfer Centeno, Adriana Leonel de Cervantes Ascencio, la defensa de Mr. Doctor no respondió a la notificación electrónica de la audiencia, lo que impidió que la autoridad judicial avanzara en el caso. Sin embargo, más tarde apareció Mr. Doctor y negó que esto hubiera sido así.

“La defensa de Octavio no acusaron de recibido del correo electrónico mediante el cual se le notificó de la audiencia del día de hoy. A fin de que no se le violente su derecho a una debida defensa, se considera que no hay condiciones para que se pueda llevar al día de hoy” Abogada de Maryfer Centeno.

Maryfer Centeno expresó su frustración ante los medios, visiblemente afectada por la situación.

“Tienes ganas de llorar, pues desafortunadamente esta persona, mañosamente, no acusó de recibido, por lo que la audiencia no se puede llevar a cabo. La verdad, ya hasta falté a trabajar y ustedes saben que mi trabajo es en las mañanas. Para mí ha sido muy duro.”, declaró entre lágrimas.

Mr. Doctor sí llegó a la audiencia. Así responde y niega acusaciones

Por su parte, Mr.Doctor negó que su equipo legal no hubiera recibido la notificación, como dijo la defensa de Maryfer Centeno. Según él, la audiencia fue suspendida por otras razones ajenas a su responsabilidad:

“Eso es mentira, claro que sí hay un acuse. Sí se recibieron. Yo no sé por qué lo están moviendo (la audiencia), pero insisto. Yo no tengo palancas, a diferencia de otras personas. Está muy sospechoso que esto lo están mueve y mueve, y yo no me voy a quedar callado”, comentó.

El influencer explicó que llegó al lugar, pero decidió no presentarse en la audiencia por motivos de seguridad:

“Vi que había grupos de choque. Esto es ilegal. No debió haber sido. Una de mis abogadas está embarazada y otro de mis abogados tiene discapacidad motriz. Así que decidí esperarme y ser prudente para no poner en riesgo a nadie”.

Además, aseguró que estaba en toda la disposición de llegar a un acuerdo con la grafóloga para que todo esto pare. Sin embargo, ella se ha negado a cualquier arreglo e insiste en que el asunto sigue creciendo con supuestas amenazas.

