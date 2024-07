Mr. Doctor asegura: “Me gusta dar show. Si ocupan su fama para desinformar, ¿por qué yo no para informar?”

El YouTuber Mr. Doctor asegura: “Me gusta dar show. Si otros ocupan su fama para desinformar, ¿por qué yo no? ¡Tengo que jugar con sus mismas estrategias!”

Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, es un influencer médico con más de dos millones de seguidores en su canal de YouTube. Aborda temas de enfermedades y le encanta causar polémica cuestionando a los famosos.

Platicamos con él y nos cuenta:

“Soy chismosillo. Me encanta la polémica. Lo que busco es desmentir a las personas. Si son famosos más, porque el mensaje que quiero dar va a llegar a más personas”. Mr. Doctor

¿Por qué te autonombras ‘la Niurka de la medicina’? “Porque soy polémico. Y como Niurka, me gusta decirle sus cosas en la cara a la gente. No me tiembla la mano para decir la verdad. La respaldo con evidencia científica”.

“No busco la fama. Ni quise ser actor. Lo que me gusta es dar show. Entretener. Informar. Si para llevar información a las personas tengo que irme por este camino, lo voy a hacer.

Si otros ocupan su fama para desinformar, ¿por qué yo no la puedo ocupar para informar? Tengo que jugar con sus mismas estrategias”, finalizó.

Mr. Doctor vs. Bárbara de Regil (2021)

En la pandemia, la conductora promocionaba una proteína. Mr. Doctor le dijo: “Lo que no te vamos a permitir es que sigas engañando a la gente, Bárbara. No eres nutrióloga. No tienes la formación para dar recomendaciones de alimentación. No eres psicóloga para tratar las emociones de tus hermanas. Tampoco eres fisioterapeuta ni médico del deporte para dar rutinas de ejercicio”.

Mr. Doctor vs Aislinn Derbez (febrero 2024)

Aislinn abordó el tema de las emociones y la medicina alternativa en su pódcast ‘La magia del caos’. Aseguró que muchas enfermedades provienen de las emociones.

Mr. Doctor dijo en un programa: “Si te enfermas de tus emociones, debes ir con el psiquiatra o

el psicólogo”.

Aislinn Derbez lo contactó por Instagram: “Que la envidia no te gane, corazón. No te cuelgues de los demás para llamar la atención. Créeme que la vida lo cobra muy caro y más cuando distorsionas información tan valiosa para la evolución de la salud”.

Mr. Doctor vs Martha Higareda (mayo 2024)

La actriz aseguró en su canal de YouTube que los miomas se curan con el pensamiento, que la endometriosis se atribuye al inconsciente y que la fertilidad en hombres y mujeres es por pensamientos negativos ante la maternidad.

El influencer dijo que le queda claro por qué ella aún no es madre.

Marfyer Centeno vs Mr. Doctor (julio 2024)

La grafóloga explicó cómo bajar de peso de acuerdo con los colores, refiriéndose a que cada color tiene un significado. El médico la llamó charlatana. De buena fuente sabemos que Mr. Doctor podría enfrentar una fuerte demanda por parte de la grafóloga.

¿QUIÉN ES OCTAVIO ARROYO?

Es originario de Puebla. Nació el 4 de julio de 1990.

Estudió en la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP). Es especialista en medicina interna.

Trabajó como médico internista en el IMSS.

En 2016 abrió su canal de YouTube llamado ‘Mr. Doctor’.

Habla de padecimientos médicos y abre debate sobre los famosos que utilizan algunos métodos de sanación no comprobados científicamente.

