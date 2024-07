LCDLFM 2: Shanik Berman confronta a Adrián Marcelo por decir que las famosas le dan “asco”

La nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ ya comenzó y el drama entre los participantes no se ha hecho esperar. Shanik Berman no dudó en confrontar a Adrián Marcelo por un comentario que hizo sobre las mujeres que trabajan en el medio artístico.

Todo comenzó cuando el regiomontano expresó que, si bien algunos quizá iban más enfocados en el juego, él deseaba llevarse bien con sus compañeros y entablar una amistad.

“Yo sí soy de los que creo que estamos aquí por algo. Yo he escuchado gente que dice que no viene a hacer amigos, pero, en mi caso, no quiero ser abogado del diablo, pero yo sí vengo a hacer amigos. Si alguien tiene esa intención, conmigo cuenta”, expresó.

No te pierdas: LCDLFM: El reality se despide del “team Infierno” y “team Cielo”; ¡estos son los nuevos nombres!

Si bien Marcelo mostro tener buenas intenciones, la periodista le recordó que, en su momento, él había afirmado que las famosas “le daban asco”.

“Pero no digas que las mujeres del medio te damos asco” Shanik Berman

Aunque el presentador negó haber dicho eso, la periodista aseguró que dijo esas palabras en uno de sus videos para redes sociales. Al ver la tensión iba en aumento, el resto de los habitantes cambió de tema rápidamente y comenzaron a preguntarle a Ricardo Peralta sobre su carrera artística.

Adrián Marcelo / Instagram: @adrianmarcelo10

¿A Adrián Marcelo le dan “asco” las mujeres famosas?

El reclamo de Shanik Berman hacía referencia a las declaraciones que Adrián Marcelo dio en un promocional de ‘La casa de los famosos México 2’, en el que se le cuestionaba con qué clase mujeres no tendría una relación.

En dicho clip, el regiomontano sostuvo que nunca saldría con una famosa, pues considera que solo buscan una manera de “escalar a través de fijarse en personas exitosas”.

“Actrices, lo que son influencers, todo lo que es de mi gremio me da asco. Son mujeres que están viendo cómo escalar en la sociedad a través de fijarse en personas exitosas como yo. Jamás me fijaría en mujeres que suben fotos en ropa interior. Soy conservador”, dijo.

Su opinión desató mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos apoyaron su postura, otros lo tacharon de “misógino” y hasta aseguraron que sería el primer expulsado del reality.

Este vato no le tiene miedo a la funa!

Va con todo ! #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/52fwno4aaR — Josh12 Only (@Joshsmart456) July 20, 2024

Checa: La casa de los famosos México 2: entre desafíos, esposos de peluche y siameses ¡se vivió el gran estreno!

La controversial participación de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México 2’

La participación de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México 2’ ha sido muy polémica, pues, en su momento, aseguró que solo las personas “desempleadas” estaban en ese tipo de realities.

Por esta razón, muchos internautas lo han tachado de “hipócrita” y “doble cara”. Pese a todo, sus fanáticos han dicho que lo apoyarán para que, al menos, se convierta en uno de los finalistas.

Mira: A sus 50, Eduardo Rodríguez revela que sufrió preinfarto ¡Qué susto!