A sus 50, Eduardo Rodríguez revela que sufrió preinfarto ¡Qué susto!

Eduardo Rodríguez estuvo alejado un tiempo de la actuación. Durante su ausencia vivió en San Luis Potosí, donde trabajó como administrador en una empresa de su familia. Pronto lo veremos en una telenovela. También nos platicó que, en febrero, estuvo a punto de tener un infarto.

“A la fecha no se define por qué fue. Había entrenado para participar en un maratón y un medio iron. Iba a ir al Pico de Orizaba, que requiere mucha preparación. Traía una sobre carga de entrenamiento. Ese día no fuimos a Orizaba porque hubo una tormenta. Me fui al Ajusco a entrenar para ver si me animaba a competir. Empecé a deshidratarme, pero no percibí a qué grado. Tomé una bebida con taurina”.

“Aunque son descensos de corto tiempo, el ritmo cardiaco y la adrenalina los traes a tope. Creo que fue una de las cosas que influyeron. Hice cuatro bajadas, en la cuarta me sentí muy cansado. Le eché la culpa a que había dormido mal la noche anteriory a la deshidratación. Decidí no competir, pero, cuando venía bajando del Ajusco, me empezaron a doler el pecho y el brazo izquierdo”.

Eduardo Rodríguez nos reveló que tuvo un preinfarto / Liliana Carpio

“Dije: ‘No, a mí no me da un infarto. Estoy sano, siempre he tenido hábitos saludables. Se me agudizó el dolor. Decidí ir a checarme porque el dolor iba en aumento. Me hicieron un electrocardiograma y un ultrasonido. Me avisaron que me estaba dando un infarto y me tenían que hacer un cateterismo”.

“El cardiólogo no me supo decir qué pasó. Sí tenía una arteria tapada, pero todos mis estudios salieron muy bien”.

“Ahorita mi condición física bajó como 30%. Tomo medicamentos. No puedo subir mi ritmo cardiaco arriba de 140. Debo realizar periódicamente pruebas de fuerza. Hago ejercicio, pero tranquilo. Tengo que cuidar mis pulsaciones. La lección es que, a mi edad, ya no puedo correr medio maratón o hacer esfuerzos físicos extremos, sino con más medida”, finalizó.

