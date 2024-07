Omar Suárez desmiente pagarle a Gustavo Adolfo Infante para atacar la obra de ‘Aventurera’

Hace unas semanas se estrenó ‘Aventurera’ con Irina Baeva como protagonista, la cual ha generado opiniones divididas sobre su desempeño en la obra.

Gustavo Adolfo Infante fue uno de los primeros periodistas en compartir sus críticas a la puesta de Juan Osorio. Dijo que la obra dejaba mucho que desear, y criticó tanto la visibilidad desde su asiento como el baile de Irina Baeva.

Juan Osorio, productor de la obra, se había enfrascado en un pleito similar con Niurka y ahora reclamó al conductor de ‘De primera mano’ sus críticas. Según Osorio, Gustavo Adolfo Infante afirmó que además de regalar boletos, la producción también animaba a los meseros a aplaudir para hacer parecer que el espectáculo era un éxito.

Mira: Daniel Bisogno hace importante anuncio en ‘Ventaneando’ tras haber sufrido problemas de salud

Instagram

Juan Osorio insinuó que Gustavo Adolfo Infante recibe dinero para criticar ‘Aventurera’

En un audio divulgado por el periodista, se escucha a Juan Osorio decir irónicamente: “Muchas gracias por tu comentario Gustavo Adolfo. Me encanta que estés tan atento y que pongo a todos los meseros y producción a aplaudir, que con 60 personas que según tú asistieron logré pagar la producción. Oye, ahí me prestas. Si no me alcanza, me prestas, ¿no? Para que hables mejor, para que puedas criticar muy bien”.

Osorio continuó: “Si tú quieres, sigue ladrando, perdón, hablando sobre el mal proyecto de ‘Aventurera’. Dime, ¿cuánto te paga Omar Suárez?”.

Checa: Mau Nieto sigue sin perdonar a Richie O’Farrill: “Para mí es doloroso que se haya hablado mal de la boda”

Gustavo Adolfo Infante y Omar Suárez niegan acuerdo económico

Gustavo Adolfo Infante negó recibir dinero de Omar Suárez, productor de ‘Perfume de Gardenia’. “Juan Osorio dice que Omar Suárez me paga para hablar bien de su obra y atacar a ‘Aventurera’. Ni ha empezado, ni la he visto”, expresó en el programa ‘Sale el sol’.

Omar Suárez también desmintió las acusaciones, afirmando que Infante siempre ha sido objetivo en sus críticas.

“Llevamos muchos años haciendo teatro y creo que uno de los periodistas más objetivos del país, porque también me ha tocado comentarios fuertes del señor, es Gustavo Adolfo. Yo creo que no es un tema de comprar es un tema de objetividad. Nosotros estamos preparados para las críticas. El con toda la objetividad me ha dicho esto está bien o está mal. El productor debe asumir la responsabilidad de dar un escenario con los elementos y arropar al talento”, comentó Omar Suárez.

“Qué pena que piense que hay un deal porque no existe, ojalá se pudiera y hasta no ahorraríamos dinero de campañas”, ironizó Omar Suárez.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante le deseó lo mejor a Juan Osorio con ‘Aventurera’, esperando que la obra mejore y tenga éxito.

Mira: Gala Montes confiesa que está “saliendo” con Bárbara Islas ¿Sellaron su amor con un romántico gesto?