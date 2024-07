Esposa del Capi Pérez da detalles de su embarazo ¿será niño o niña?

Fue a principios de mayo de este año que Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido en la industria del espectáculo como ‘el Capi’ Pérez, y su esposa Itzel Barro anunciaron, a través de su cuenta de Instagram con un emotivo video, que serán padres por primera vez.

Pérez y su esposa Itzel se encontraban frente a la Torre Eiffel, mostrando orgullosamente las palabras “Dad” y “Mom” en sus gorras, anunciando así la llegada del nuevo miembro de la familia.

Recordemos que la pareja llevaba varios años buscando agrandar su familia. Fue en 2022 que el conductor dio una entrevista para TVNotas en la que reveló que le habían detectado un varicocele (dilatación de las venas dentro de la piel que sostiene los t3stículos y que transportan sangre sin oxígeno, lo que causa una baja producción de esperma y otros problemas que provocan infertilidad).

Debido a esta situación, el comediante se operó para que el varicocele fuera extirpado, y la intervención fue un éxito. Sin embargo, ni con este remedio habían logrado ser padres.

En marzo de este año, un amigo de la pareja contó a TVNotas que habían comenzado un tratamiento de fertilidad con toda la fe y ánimo, y al parecer ya dio resultados.

Por si no lo viste: El Capi Pérez e Itzel se sometieron a un nuevo tratamiento de fertilidad

El Capi Pérez e Itzel se encuentran en tratamientos de fertelidad / Instagram

Esposa del Capi Pérez revela detalles sobre su embarazo

La exintegrante de MasterChef Celebrity dio una entrevista al conductor Rafael Balderrama en la estación de radio ‘La Mejor’. Recordemos que Itzel y Balderrama coincidieron en ‘la cocina más famosa de México’.

En dicha charla, Itzel Barro, esposa del ‘Capi’ Pérez, dio algunos detalles sobre su embarazo que no había compartido con sus seguidores, a pesar de que ya habían hecho público que se convertirían en padres.

“Hubo una fiesta a la que nos invitaron, el bautizo del bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. Entre esa fiesta, ese fin de semana… como a los tres días, viajamos a Phoenix a una pelea de box. No sabemos si fue ahí en Huamantla o fue en Phoenix. No sabemos de dónde es ese niño, si de Huamantla, Phoenix o Ciudad de México. Fue un fin de semana loco”. Itzel Barro

Mira: Imanol Landeta es captado con misteriosa mujer tras haberse divorciado ¿El amor tocó su puerta?

El Capi Pérez e Itzel se encuentran en tratamientos de fertelidad / Instagram

Itzel también reveló cómo planearon dar la noticia a sus fieles seguidores: “Pasó la cosa que los bebés vienen de París, los traen de París, y Carlos tenía un proyecto que debía ir a trabajar ahí con una marca. Yo sabía que no iba a ir a París porque estaba en MasterChef, pero ya estaba todo comprado… y cuando me sacaron de MasterChef, le dije ya puedo ir contigo a París, pero no fue planeado que queríamos ir a hacer el video allá”.

La esposa del comediante aseguró que, aunque en este viaje iban con varios amigos del medio, no les pidieron ayuda para grabar el video, ya que no le habían dicho a nadie, ni siquiera a su familia.

Itzel Barro “Íbamos con un grupo de amigos, conocidos, iba ‘El escorpión Dorado’, iba Melisa Robles de Matisse, iban varios ahí, y estábamos viendo a quién le decíamos la noticia para que nos ayudara a grabar el video y decidimos que no. Dijimos: nos llevamos un tripié o le pedimos a un desconocido o alguien, pero no quiero decirle a nadie”.

Itzel mencionó que los primeros que supieron de su embarazo fueron las familias de ambos: “Yo quería que primero nuestros papás y nuestros hermanos lo supieran personalmente. Nos faltaban todos, no habíamos dicho a nadie. Entonces grabamos el video en súper secreto”.

La pareja lleva una solida relación desde hace varios años / Instagram: @elcapiperez

Itzel revela si quieren tener más hijos junto a ‘el Capi Pérez’ y ¿ya saben el género?

La también influencer reveló que sí quiere tener una familia grande junto al conductor de Venga la Alegría.

“Nos gustaría tener mínimo dos o tres hijos, porque ambos tenemos hermanos y somos de familias muy grandes. Nos encanta la Navidad con la casa llena, las reuniones gigantes, las bodas, todas las fiestas grandes. Nos encanta el relajo familiar. Entonces sí queremos mínimo dos o tres para que echen relajo juntos”. Itzel Barro

Itzel mencionó que tanto ella como el famoso comediante no quieren saber el género de su bebé hasta que nazca.

Itzel Barro “No vamos a querer saber el género del bebé, nos vamos a ir a la antigüita hasta que en el hospital nos digan si es una niña o un niño. Nos da mucha emoción la sorpresa, queremos que sea lo que sea, pero que esté bien”.

Finalmente, la esposa del ‘Capi’ Pérez mencionó que esperan que su bebé nazca en los próximos meses: “Se tiene programado que nazca más o menos en septiembre u octubre”.

Te puede interesar: Yuya le responde a pasajeros molestos por el llanto de su hijo en un avión