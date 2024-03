El Capi Pérez e Itzel se sometieron a un nuevo tratamiento de fertilidad ¡Ya quieren ser papás!

Uno de los comediantes jóvenes más querido por el público es el Capi Pérez, a quien, con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, todos los días lo vemos en pantalla en los programas Venga la alegría y La resolana. Además, conforma una linda pareja con la influencer Sandra Itzel, conocida en redes sociales como ‘Hola enfermera’, quien formará parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Por un amigo de la pareja nos enteramos de que han pasado momentos complicados, ya que ambos sueñan con ser padres y no lo han logrado.

Esto nos dijo: “Forman una pareja increíble. Se conocieron por medio de redes. El quedó prendado de ella y le mandaba mensajes hasta que se conocieron por casualidad en un restaurante. Desde ahí no se separan. Fue amor a primera vista”.

El Capi Pérez e Itzel se encuentran en tratamientos de fertelidad / Instagram

Hace tres años comenzaron la búsqueda de un bebé. “Hacían la tarea y simplemente no se daba. Se les hacía muy extraño porque ambos son jóvenes. Decidieron hacerse estudios hasta que a él le detectaron un varicocele, que es la dilatación de las venas dentro de la piel que sostiene los testículos. Estas venas transportan sangre sin oxígeno desde los testículos y causan una baja producción de esperma y otros problemas que pueden provocar infertilidad”.

El Capi decidió operarse para que le extirparan este varicocele y la intervención fue un éxito. Sin embargo, ni con esto han podido ser padres. Esto les ha causado mucho dolor. “El año pasado su entonces compañera de programa, Laura G, le dijo al aire que una fan había dicho que lo había visto en una clínica de fertilidad. El Capi, notablemente molesto, le respondió: ‘Sí, como saben, me operé un testículo y tengo que ir a una clínica de fertilidad a m4sturb4rm3 para saber cuánto conteo de espermatozoides tengo’”.

El Capi Pérez e Itzel se encuentran en tratamientos de fertelidad / Instagram

Nuestra fuente también nos dice: “El Capi e Itzel han sufrido mucho en esta búsqueda del bebé. Aunque a los dos los veas siempre sonriendo, han llorado mucho de la desesperación. Ha sido muy frustrante para ellos. A principios de este año vieron una esperanza. Un amigo les recomendó una clínica de fertilidad muy buena y sé qué hace unas semanas ya se sometieron a un tratamiento, con toda la fe y el ánimo”.

Sobre los resultados de este tratamiento, agrega: “Ni les hemos preguntado cómo les fue. Ahorita están muy herméticos. Incluso lo de ir a la clínica de fertilidad lo hicieron casi en secreto. Solo supimos algunos. Ojalá que haya pegado. A lo mejor se están esperando los primeros tres meses de riesgo para decirlo. Si no funcionó el tratamiento, no dudes que ellos lo seguirán intentando. Su gran sueño es ser padres y no descansarán hasta lograr tan bella cosa”, finalizó.

El Capi Pérez e Itzel se encuentran en tratamientos de fertelidad / Instagram

EL AÑO PASADO, DURANTE UNA EMISIÓN DE VLA, LAURA G QUISO EXPONER AL CAPI: “CAPI, ¿QUE TE ENCONTRARON EN UNA CLÍNICA DE FERTILIDAD?”, PREGUNTÓ.

Él, enojado respondió: “Sí. Como saben me operé un testículo y tengo que ir a una clínica de fertilidad a m4sturb4rm3 para saber cuánto conteo tengo de espermatozoides. ¿Querían saber, no?”.

El Capi Pérez e Itzel se encuentran en tratamientos de fertelidad / Instagram

CAPI PÉREZ ES CONDUCTOR DE TV Y COMEDIANTE

Carlos Alberto Pérez Ibarra inició su carrera como presentador en TV Azteca Aguascalientes en el programa de música grupera Échele Primo.

 Posteriormente comenzó a trabajar en CDMX en los programas Deberían estar trabajando y El Hormiguero.

En 2014 se integró a Venga la alegría. También lanzó su propio programa llamado La Resolana.

Capi Pérez tiene el cariño del público / Instagram: @elcapiperez

ITZEL ES INFLUENCER

En redes se hace llamar ‘HolaEnfermera’. Adoptó ese nombre por un personaje de la caricatura Animaniacs. Tiene más de 860 mil seguidores.

 Comparte publicaciones de estilo de vida, moda, cocina, viajes y de su relación.

Forma parte del famoso reality culinario de TV Azteca que iniciará el domingo 17 de marzo.

