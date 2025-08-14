Nodal: Tras entrevista en la que explota vs Cazzu, Maryfer Centeno analiza su lenguaje corporal, ¿miente?

La reciente entrevista de Christian Nodal con Adela Micha ha reavivado la polémica en torno a su relación con su esposa Ángela Aguilar y su ruptura con la cantante argentina y mamá de su hija, Cazzu. En esta conversación, Nodal abordó por primera vez su separación y el inicio de su romance con Ángela, lo que generó diversas reacciones en el público. Ahora, la grafóloga Maryfer Centeno analizó su lenguaje corporal durante la entrevista y tuvo inquietantes hallazgos, ¿hay furia en Nodal? Te contamos.

Te puede interesar: Christian Nodal dice que se enamoró de Ángela Aguilar en pandemia, año en el que estaba con Belinda, ¿cuernos?

¿Qué dijo Maryfer Centeno de Christian Nodal por su entrevista con Adela Micha?

Según Maryfer Centeno, Christian Nodal supuestamente mostró varios gestos y señales no verbales en la entrevista. Según la experta, al hablar de su expareja Cazzu, el cantante mostró signos claros de enojo y tensión. Centeno destacó que Nodal pasaba saliva constantemente y mantenía las manos sobre su estómago, un gesto que en lenguaje corporal se interpreta como una forma de autoprotección ante incomodidad o estrés.

De acuerdo con Maryfer Centeno, Nodal aparentemente carraspeaba de manera frecuente mientras hablaba de Cazzu, lo que, supuestamente indicaría duda o inseguridad.

“Este carraspeo habla justamente de duda, cuando tu estas seguro de lo que estas diciendo, tu cuerpo no te va a tapar los labios porque no te va a inhibir, para Christian Nodal la mala es Cazzu, hagan de cuenta que todo fue culpa de cazzu” Maryfer Centeno

Otro elemento que señaló la grafóloga fue la expresión facial del cantante. Aseguró que supuestamente fruncía levemente el ceño y tensaba la mandíbula, lo que sería una manifestación a una emoción de frustración y molestia.

El análisis de Maryfer Centeno sugiere que el enojo de Nodal no solo está dirigido a las declaraciones públicas de Cazzu, sino que también refleja emociones complejas relacionadas con la ruptura y la exposición mediática.

Cabe recordar que Nodal mencionó en la entrevista que se sintió afectado por el pódcast de Cazzu, donde ella narró cómo se enteró del inicio de su relación con Ángela Aguilar; en ese momento Nodal habla de tres partes que tienen el poder de la palabra, a lo que Maryfer Centeno, logró destacar que a pesar de que mencionaba tres partes, solamente dio a conocer dos, Cazzu y él:

“Es mi ex pareja y yo, ya se convirtieron en dos partes, una mentira más que evidentemente Adela Micha pues parece que no le cree porque esta en forma de evaluación” Maryfer Centeno

Te puede interesar: Christian Nodal vuelve a defender a Ángela Aguilar: ¿Quién estaría detrás del ‘hate’ a su esposa?

¿Qué dijo Maryfer Centeno de Christian Nodal cuando habló de Belinda?

En otro fragmento de la entrevista con Adela Micha, la grafóloga Maryfer Centeno destacó un momento clave dentro de la conversación. En la escena, Nodal habló sobre una relación pasada con otra figura pública, sin mencionar su nombre. Fue entonces cuando la periodista lo interrumpió para preguntarle directamente si se refería a Belinda. El cantante, sin dudar, respondió: “Fue Belinda”.

Según el análisis de Centeno, la manera en que pronunció el nombre de Belinda fue “rapidísimo”.

De acuerdo con la grafóloga, este gesto denotó una reacción física inmediata que podría indicar nervio o incomodidad al abordar el tema.

“Lo dice rapidísimo, se pone nervioso y se nota cómo le tiembla la mano. O sea, qué fuerte, cuando le hablan de Belinda lo dice rapidísimo, rapidísimo” Maryfer Centeno

Te puede interesar: Christian Nodal responde a Cazzu en entrevista con Adela Micha: “Ángela no le rompió el corazón a mi hija”

Belinda, Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué respondió Christian Nodal sobre el análisis de su lenguaje corporal que hizo Maryfer Centeno?

Hasta ahora, Christian Nodal no ha emitido ningún comentario público respecto al análisis de lenguaje corporal realizado por la grafóloga Maryfer Centeno.

Además, Nodal tampoco ha respondido a las innumerables críticas que le han hecho en redes sociales por sus recientes declaraciones con Adela Micha.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal convive con su hija? Así responde Cazzu en pleno zafarrancho con la prensa en CDMX